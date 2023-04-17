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高雄內門山林又現火勢半小時撲滅 空勤投水防復燃

中央社／ 高雄17日電

高雄內門山林火警昨天撲滅火勢，市府今天中午解除「森林火災災害應變中心」任務編組，不過附近區域於下午3時許又出現局部火勢，消防局半小時內撲滅，空勤持續投水防止再次復燃。

高雄內門山林大火延燒多日，延燒面積約284公頃，消防、林務、空勤、軍方出動逾千人搶救；高雄市政府今天表示，火勢已於昨天撲滅，無人傷亡，並於中午解除「森林火災災害應變中心」任務編組，並通知撤離民眾4戶8人返回住所。

不過因高溫炎熱，附近區域於下午3時許又出現局部火勢，消防局迅速到場搶救，20分鐘即獲控制，半小時內順利撲滅，同時申請空勤後續持續投水，確保濕潤，避免再次復燃，消防局亦於現場持續警戒。

高雄市政府農業局表示，每年12月至翌年5月為南部乾旱季節，林下極度乾燥，提醒在山區活動民眾應謹慎用火，避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，一同守護台灣森林資源。

火災 內門

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