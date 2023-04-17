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內門山林火勢撲滅 高市府解除應變中心開設

中央社／ 高雄17日電
高雄內門山林火警16日撲滅火勢，無人傷亡。高雄市政府17日上午透過空拍確認無火煙、無復燃之虞，中午解除「森林火災災害應變中心」開設。（高雄市政府提供） 中央社
高雄內門山林火警16日撲滅火勢，無人傷亡。高雄市政府17日上午透過空拍確認無火煙、無復燃之虞，中午解除「森林火災災害應變中心」開設。（高雄市政府提供） 中央社

高雄內門山林火警昨天撲滅火勢，無人傷亡。高市府今天上午透過空拍確認無火煙、無復燃之虞，中午解除「森林火災災害應變中心」任務編組，並通知撤離民眾4戶8人返回住所。

高雄市政府今天新聞稿表示，高雄內門山林火警經中央地方合力救災，已於昨天撲滅火勢，無人傷亡。

農委會16日晚間8時解除應變小組，高市府於今天上午10時再次由消防局派員透過空拍觀察，確定皆無火煙、無復燃之虞，高市府於中午12時解除「森林火災災害應變中心」任務編組，後續由消防局持續確認山區狀況，另由民政局協助通知撤離民眾4戶8人，返回住所。

市府農業局長張清榮表示，感謝國軍、林務局及市府相關局處投入此次救災行動，讓山林火警得以順利撲滅火勢，無人傷亡，今天經相關單位回報，確認現場狀況解除，解除「森林火災災害應變中心」任務編組。

農業局表示，每年12月至翌年5月為南部乾旱季節，林下極度乾燥，提醒在山區活動的民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，呼籲民眾一同守護台灣森林資源。

火災 內門

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