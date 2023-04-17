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內門山林大火燒5天終於滅了 共出動逾千人救火

中央社／ 高雄17日電
高雄內門山林大火延燒5天，高雄市消防局今早7時18分宣布，火警殘火處理完畢。 中央社
高雄內門山林大火延燒5天，高雄市消防局今早7時18分宣布，火警殘火處理完畢。 中央社

高雄內門山林大火延燒5天，延燒面積約284公頃，消防、林務、空勤、軍方出動逾千人搶救，高雄市消防局今早7時18分宣布，火警殘火處理完畢，狀況解除。

消防局昨晚10時多發布訊息指出，內門區溝坪雜草火警火勢已撲滅持續處理殘火。透過無人機觀測、人力確認後，消防局今早7時18分宣布火警狀況解除，全數殘火處理完畢。目前人力已全數撤離，後續出動無人機和消防人力至現場觀測，確保沒有任何復燃狀況。

消防局主秘劉一娟告訴中央社記者，火警原因仍在調查中。過往森林火警如是人為因素，多為農民整地、民眾祭祖或煙蒂等，未來將持續宣導，避免隨手行為衍伸為難以處理的山林大火。

依消最新最新統計，山林大火消防局出動241車次557人次、義消62人次、林務局270人次，另軍方435人次；空勤總隊與軍方直升機共支援10架次，投水135次、共366噸。

這起山林大火12日下午從內門區溝坪路一處雜草燃燒，經國軍第八軍團通報後搶救。後續延燒至內門、杉林區國有林地，由於高雄久未降雨，林下極度乾燥，溫度高、易風吹復燃，現場地勢高低起伏大，多為竹林易悶燒，救災不易，火勢延燒範圍達284公頃。

消防局採「積極圍堵、阻卻延燒」戰術因應，包括以重機械開闢防火線避免火勢擴展；運用空拍機與熱顯像儀，提供空中投水熱點，提升效能；地面人員以背負式水袋、架設水線直接滅火；空勤總隊投水救災；國家搜救指揮中心調度國軍航空特戰指揮部CH-47直升機聯合搶救。

火勢一度擔憂燒及民宅，搶救人員依火勢狀況必要預防性撤離民眾。民政局昨晚撤離3戶6人。火線延燒附近的莊稼作物及農舍民宅均防護得宜未受損。

火災 內門

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