岸田遇襲再爆警衛問題！日媒指一痛點「隨扈難考又難當」 前CIA曝美國作法

日本首相岸田文雄15日到和歌山縣助選時，遭24歲男子木村隆二投擲爆裂物襲擊，儘管岸田事發後安然無恙，但仍引起軒然大波。這起恐攻事件，也和去年安倍晉三前首相一樣，再次暴露了日本警衛隨扈應變不足的問題。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位前美國中央情報局（CIA）人士指出，美國的隨扈經常以「暗殺隨時會發生」為前提戒備。然而他觀察安倍刺殺事件現場狀況，卻發現日本隨扈一點緊張感都沒有。如果是CIA，在察覺到有人打算從包包裡取出什麼東西時，就會立刻瞄準對方的腳部攻擊，不會有半點猶豫。

報導指出，想成為隨扈的管道有好幾種，但最具代表性的，就是接受警護的專訓課程，接著通過測驗入選。然而，即使從外界的眼光來看，隨扈似乎是一項風光的職業，但其實並沒有獲得與之相應的酬勞，而且因為生活繁忙的關係，往往容易出現家庭糾紛甚至離婚，導致也有人好不容易考上隨扈後，卻又轉往其他警察部門。

這些隨扈在工作上，也很難得到太高的評價。畢竟只要沒有意外發生，隨扈的功能性就不容易被注意到。而要是發生狀況了，他們往往又是第一個被指責的對象。結果就是讓隨扈變成努力不容易得到回報的族群，影響到專業人才入行的意願，導致水準不容易維持。