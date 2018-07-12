日艦雙箭頭也繞台？颱風襲台3日艦潛伏高雄外海

2018-07-12 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



PLH32 秋津島號巡視船屬於敷島型巡視船（しきしま型），直到2014年12月都還是世界最大的海上巡視船，標準噸位約6500噸，滿載噸位為7175噸。均歸屬橫濱第三管區海上保安本部。圖／日本海上保安廳 分享 facebook 「瑪莉亞」颱風掃過北部陸域與海域，在我海軍與海巡艦艇紛紛轉往高雄港避風之際，日本海上保安廳3艘大型公務艦艇，包括曾是世上最大海巡船「秋津島」號（PLH32）、與那國號（PL14）與池間號（PL-86），遠離本身在日本海域的管區，在7月10日到11日群聚在高雄外海，靜靜「潛伏」了一天，行蹤詭異。離開時三艦分成兩個箭頭環台離去。海岸巡防署上午聲稱，該署有能力掌握台灣周邊海域動態，3艘日本艦艇是為躲避瑪莉亞颱風，暫停在高雄外海。

網友透過AIS船舶動態系統，掌握到這3艘日本保安廳的船隻，除秋津島號外，還包括PL-86、PL-14兩艘大型巡視船，三艘船通過台北港後，關掉自動識別系統（AIS），在接近高雄港時，才又開啟AIS顯示身份。

海巡署上午表示，這3艘日本公務船是為避風而暫泊在高雄外海，海巡曾實施辨證，瑪莉亞颱風通過北部海域後，船隻就離開高雄港。根據掌握，PL-86和PL14走西線台灣海峽北上，PLH32則走東線循東部外海離開。

PLH32秋津島號巡視船屬於敷島型巡視船（しきしま型），直到2014年12月都還是世界最大的海上巡視船，標準噸位約6500噸，滿載噸位為7175噸，屬橫濱第三管區海上保安本部；與那國號與池間號則是第11的石垣海上保安部。3艘船遠離本身管區，航行到台灣南部海域，行蹤啟人疑竇，海上保安廳雖也有遠洋巡邏的任務，但通常是由PLH型巡視船來執行，與那國號與池間號隨行逗留在台海，卻又分開離去，行蹤詭異。

海上保安廳PL-86池間號。圖／日本海上保安廳 分享 facebook

海上保安廳PL14與那國號。圖／日本海上保安廳 分享 facebook