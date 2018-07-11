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瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

2018-07-11 19:17聯合新聞網 綜合報導

瑪莉亞颱風襲台，今（11）日許多縣市無大風雨仍正常上班上課，不過颱風上午9點轉自中國福建沿海登陸後，對福建、浙江造成了重大損害，包括路人被路牌壓死、人車一起被吹走、路燈被強風吹到爆炸等災情。不少沿海居民也目擊到高達10多公尺的巨浪，還有一間簡易房也被大風吹到出城主幹道上，風雨威力嚇人。

福建市區的路燈被強風吹斷當場爆炸，火花飛濺，畫面怵目驚心。圖／取自微博
福建市區的路燈被強風吹斷當場爆炸，火花飛濺，畫面怵目驚心。圖／取自微博
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據《澎湃新聞》報導，從網上流傳的影片畫面中，公路邊有一塊長方形的路牌倒在地上，路牌下方壓著一名身穿黑色褲子的男子。在該被壓人邊上有一名帶傘的女子，和一名穿雨衣的人蹲著哭泣，周邊有幾名群眾。這起事件發生在11日上6點多，當地派出所接獲報案，一名男子經過104國道時，被公路路牌意外壓傷，不幸的是，送醫後仍不治身亡。

公路邊有一塊長方形的路牌倒在地上，路牌下方壓著一名身穿黑色褲子的男子。圖／澎湃新...
公路邊有一塊長方形的路牌倒在地上，路牌下方壓著一名身穿黑色褲子的男子。圖／澎湃新聞
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中國天氣網報導指出，瑪莉亞颱風登陸時中心附近最大風力有14級（每秒42公尺），中心最低氣壓為960百帕。為有氣象紀錄以來，7月登陸福建的最強颱風。受瑪莉亞颱風帶來的強風雨影響，福建到浙江的高鐵11日已停運，尤其是台州到福州段，溫州、福州等多個機場可能出現較多延誤或取消，12日將恢復通行。

除了福建、浙江外，台灣外島馬祖也颳起最大陣風12級，還出現海水倒灌、淹沒路面的景象，網路上瘋傳颱風的驚悚畫面，讓民眾們驚呼「馬祖好嚴重」、「這才是真正該放假防颱，躲在家中的縣市鄉鎮！」

瑪莉亞颱風福建馬祖爆炸颱風

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