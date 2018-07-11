不放颱風假市民怨受苦 網友揭露：日本都不放颱風假！

2018-07-11 16:18 聯合新聞網 綜合報導



北北基3市颱風假不同調，新北市率先宣布停班停課，台北市、基隆市則傾向維持上班上課，讓不少民眾感到困擾。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

瑪莉亞颱風襲台，北北基3市放假卻不同調，新北市率先宣布停班停課，台北市、基隆市則維持上班上課，讓不少民眾感到困擾，紛紛批評「既然是北北基是一日共同生活圈，為何政府沒做好溝通？受苦是小市民？」、「社畜的命不值錢」、「有想到孩子與父母不同步嗎？」

「颱風假該怎麼放」也迅速在網路上引起熱議，PTT一篇2015年「為什麼日本統一不放颱風假？」的文章被網友再度翻出來討論，有人分享日本統一不放颱風假，及說明日本的放假標準。

網友sixpoint舉出三點分析為何日本不放颱風假：

1.行政區範圍大

日本行政區面積較大，分為47個都道府縣，自行宣布放不放假沒意義，因此只會發布學校停課，上不上班則給各公司自行決定。

2.地理位置因素

因位於高緯度，颱風到了風力和雨量都比在台灣還小，移動速度也較快，常常出現早上來了中午就走的狀況。

3.民族性及企業文化

日本人聽到台灣有颱風假，下意識都不是「哇！好爽喔」、「真好」、「日本都沒有颱風假」這類羨慕的表現，而是「那工作怎麼辦」、「你們都不考慮經濟停擺造成的困擾嗎？台灣真誇張...」這種以公司絕對優先考量的想法。日本曾針對「颱風天上班」一事進行調查，大部分人（尤其東京）反應都是：「颱風天應該自己想辦法來上班」、「那公司怎麼辦？」

該文章也讓許多網友感嘆「當日本人真辛苦」，不過原PO也提到上述有例外，像沖繩和台灣同在亞熱帶，「只要交通機關休假，那就等於停班停課，而且一放假就跟台灣一樣，電影院、保齡球館等都是人，更重要的就是去錄影帶出租店借DVD。」

除此之外，地震3至4級時，沖繩人還會傳簡訊互相問，「還活著嗎？」但是颱風來的時候，卻是問「去喝一杯嗎？」沖繩人的縣民性讓網友看完笑說，「沖繩人的個性感覺和台灣差不多」。