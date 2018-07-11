颱風瑪莉亞遠離 全台共計8輕傷

2018-07-11 17:39 中央社 台北11日電



颱風瑪莉亞海上、陸上颱風警報解除。中央災害應變中心今天表示，統計災情顯示全台共有8人受傷，均為輕傷且集中北市，停電戶數仍有3435戶，預計今天午夜前完成復電。

內政部長葉俊榮下午主持中央災害應變中心第7次工作會報，根據中央氣象局資料顯示，雖然颱風警報解除，但受其外圍環流影響，包括馬祖、宜蘭、花蓮和基隆北海岸地區持續發布大雨特報。

根據內政部報告內容指出，截至今天下午2時止，這次颱風共造成全台8人（7男1女）受傷，均為輕傷且集中發生在台北市，分別為被路樹絆倒或是騎車摔傷等情況。

全台農業災損部分，農委會統計表示，災損金額近新台幣130萬元，主要為新北市、桃園市和新竹縣等地。

另，截至中午12時30分止，全台土石流黃色警戒為104條，農委會將持續和各縣市地方政府保持聯繫。

農委會表示，今天台北果菜批發市場平均菜價每公斤28元，相較10日的蔬菜供應量減少33.4%、菜價跌幅24.3%，整體市場狀況穩定，後續將持續注意交易價格和供應情形。

經濟部報告則說，這次颱風期間造成全台曾停電戶數達5萬9485戶，目前仍有3435戶停電，有信心在今天午夜前完成全數復電。

葉俊榮總結表示，各單位對這次防颱應變都盡心盡力，整體災情不大，且颱風所帶來的雨量也為台灣解渴，天佑台灣，對於協助防颱的各個單位都致上最深感謝和嘉勉。