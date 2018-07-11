台鐵豐原到潭子 東線電車線設備故障

2018-07-11 12:50 中央社 台北11日電



台鐵電車線設備發生故障，台鐵今天以簡訊表示，今天上午豐原到潭子間東線發生電車線設備故障，目前電力維修車已經進入現場搶修，預估下午1時搶修完成。