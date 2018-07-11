瑪莉亞襲台 新北、桃園尚有逾1.6萬戶停電

2018-07-11 09:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



瑪莉亞颱風入夜後侵襲北台灣，台電稍早表示，截至今（11）日9時止，全台計曾有48,828戶停電，經過搶修32,508戶已復電，目前尚有16,320戶停電，主要分佈在新北市與桃園市。

其中新北市有10,960戶尚未復電，集中在鶯歌、三重、三峽、樹林等地區。桃園市有2,345戶尚未復電，主要集中在大溪區、復興區、平鎮區、蘆竹區等地。