搶買哭哭！ 今日菜價回穩跌幅逾兩成

2018-07-11 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台北果菜市場的批發菜價和昨日相比，迅速回跌逾兩成。聯合報系資料照／記者邱奕能攝影 分享 facebook

瑪莉亞颱風登陸為北台灣帶來一夜風雨，由於交通些微受阻，加上消費者錢起日已經搶著採買完畢，需求大減，預期心理消失，台北果菜市場的批發菜價和昨日相比，迅速回跌逾兩成(24%)；前幾日大肆搶購的消費者，果真買在高點。

今日台北農產運銷公司蔬菜，每公斤平均批發價為28元，和昨日36.96元相比立刻回穩，颱風行情消失。今日品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價32元、大白菜18元、小白菜46元、青江菜45元、空心菜58元、A菜36元，地瓜葉43元、小黃瓜87元、番茄40元、青蔥61元，和昨日相比，平均跌幅都有一到兩成 。

以小黃瓜為例，昨日品質最好的小黃瓜(上價)每公斤平均批發價130元，今日同樣品質的小黃瓜僅87元，跌幅33%；同樣品質最好的大白菜，昨日每公斤平均批發價28元，今日僅有13元，價格腰斬。

台北農產運銷公司分析，今日進貨量較昨日大幅減少，市況受中度颱風「瑪莉亞」登陸以及水門關閉，採購車停車不便，進場承銷人減少影響，買氣轉弱，交易市況遲緩，各菜種行情跌多漲少。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，每次颱風前都示警蔬菜存量充足，但消費者的預期心理仍強，拼命採購，因此菜價攀升；現在颱風前大採購的預期心理消失，菜價自然回跌。

他表示，由於中南部的主要蔬菜產區幾乎沒有受到影響，後續蔬果也會正常供應，現在農民要留意的是盡快排除田間的積水，做好田間管理，以免天氣回穩出太陽時，造成病蟲害發生。