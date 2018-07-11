外圍環流影響 氣象局發布17縣市大雨特報

2018-07-11 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布17縣市大雨特報。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook

中央氣象局表示，中颱瑪莉亞今晨8時位於馬祖的北北東方約30公里海面上，持續向西北西移動，過去3小時強度減弱，暴風圈亦略為縮小；彰化、台中、南投及宜蘭、花蓮已脫離其暴風圈，但馬祖風雨仍持續當中。

台灣本島降雨狀況逐漸緩和，但受颱風外圍環流影響，氣象局仍發布17縣市大雨特報，新北市、台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、連江縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣。

伍婉華說，隨著瑪莉亞強度減弱及快速移動，氣象局已解除台灣東北部、東部海面海警，也解除宜蘭、花蓮及中部地區陸警，目前陸警區域只剩苗栗以北到基隆，海警則剩台灣海峽北部跟北部海面。

伍婉華提醒，馬祖仍在瑪莉亞中心結構附近受影響，今天馬祖已出現12、13級強陣風，未來雨勢也會隨著較強的對流雲系經過，出現瞬間強降雨，且適逢大潮期間，馬祖也要小心海水倒灌跟淹水情況。

瑪莉亞被形容為「快閃」，氣象局簡任技正伍婉華說，瑪莉亞從生成到影響台灣這段時間，太平洋高壓跟導引氣流都十分穩定，導致瑪莉亞移動較快。 另外，雖然瑪莉亞逐漸離開，但台灣沿岸風力仍強勁，沒有快速減弱趨勢，民眾避免海面活動。