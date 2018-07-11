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彭啟明：北部雨勢將陸續緩和 颱風將登陸福建寧德

2018-07-11 08:00聯合報 記者何祥裕╱即時報導

颱風「瑪莉亞」路徑圖。圖／取自中央氣象局網站
颱風「瑪莉亞」路徑圖。圖／取自中央氣象局網站
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氣象達人彭啟明在臉書粉絲頁貼文表示，瑪莉亞颱風將逐漸遠離，北部雨勢將陸續緩和。

貼文指出，瑪莉亞颱風在今天凌晨約兩點時，中心通過台灣北方約一百二十公里處，也就是在彭佳嶼北方約七十公里位置，這是離台灣最近的距離，彭佳嶼觀測到平均風12級，陣風15級，高達每秒50.5公尺，這應該是颱風眼牆附近的強陣風。清晨六點多目前正位於連江縣馬祖的東方約一百公里位置，朝西北方向接近，預計在八點前後將登陸福建的寧德市，馬祖的平均風已經有6級，陣風10級，由於颱風中心稍微比預估北偏約40公里，對馬祖略小一些，但還是被颱風的眼牆附近掃過。

而颱風的強度雖有些減弱，但過去幾個小時仍維持每秒48公尺，但登陸後，很快就會減弱，過去移動速度仍維持每小時30公里，走得很快，雖然即將登陸，但暴風圈仍維持280公里，預期未來幾個小時將快速減弱，暴風圈縮小，台灣本島很快在幾個小時內逐漸脫離暴風圈。

在雨勢上，昨天傍晚開始急速的短暫陣雨，隨後颱風主要雲帶移入，明顯有持續性的降雨，累積到目前在台北陽明山區有將近兩百到四百毫米間，第二個熱區是桃園新竹苗栗的山區，約有兩百多毫米，其他地方多在一百到兩百毫米間，山區的雨勢也延伸到嘉義山區，南部平地是有些雨勢。由於颱風快速的遠離，雲系的走向和過去的颱風環流由西北側雨帶移入已經不同，轉為偏西南側的雲帶移入，降雨強度上略為趨緩，不過整體雲系在脫離當中，有機會在未來兩三個小時內，雨勢就會逐漸減緩，颱風降雨的威脅就會減弱中。

接下來在上午颱風逐漸遠離，各地天氣會逐漸轉好，不過水氣仍多，午後仍有局部陣雨發生，預期很快就會轉為夏季的天氣類型，周四開始仍為高溫炎熱，午後有陣雨的天氣類型。

瑪莉亞這次的路徑趨勢來看，中心離台灣將近120公里，可以說是威脅較輕的一條路徑，風不算太強，也帶來給中北部足夠的雨量，水庫水位也大幅提升，但如果往南偏折個50公里，對北部的衝擊就很大不同，風勢上的級數也會有很大的差異。也建議您可以趁這次的經驗，盡速修正防颱的策略，也可以多增加些防颱的知識，尤其獲得颱風訊息的渠道，可以更為專業、精準快速不聳動的方式。這絕對不是今年唯一影響台灣的颱風，後續可能還會有更強的，多一分準備與修正，就可以減少更多的損害。

以上氣象由 彭啟明博士/ 天氣風險 WeatherRisk公司提供

瑪莉亞颱風馬祖

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