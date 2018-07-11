服務業的宿命？颱風假請不要再去逛大街

2018-07-11 07:57 聯合新聞網 文／遠見提供



北北基宣布自昨天下午四點起停止上班上課。一時間趕著回家躲避颱風的汽、機車及公車一同擠上馬路。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 颱風假，相信是許多上班族殷殷企盼、巴不得多來一點休假的期待，也許在不造成災情、不影響重大農損的狀況下，能夠在緊湊且忙碌的職場生活中賺到能補眠的一天，未嘗不是給自己養精蓄銳的契機；然而對於服務業、該帶孩子卻沒放假的家長，以及看天吃飯的農民來說，颱風假是令人恐懼的無奈。

颱風假實際稱為「災防假」，定義是避免學生、上班族，在通勤的過程因為強烈的風勢雨勢影響人身安全，因為沒人能保證這段路程，會發生什麼不可遇知的危險。所以，颱風時在家休息、確保安全，是颱風假最原始的初衷。

不過，每到颱風假，許多人不是乖乖的窩在家，而是帶著一股「賺到了」的心情，前往百貨公司、電影院、KTV等地方消遣，這也成了許多服務業從業人員的心酸與無奈。

瑪莉亞颱風襲台，昨天下午四時許，因提前下班，台北捷運擠滿人潮。本報資料照片 分享 facebook

畢竟，這些服務業鮮少因為颱風假因素而歇業，縱使有些百貨公司近年來已開始響應颱風天不營運、上班給予兩倍薪的從優待遇，但更多卻只是領一般時薪，還要服務因颱風假而倍增的顧客，你可能很難想像這些員工，冒著風雨交加的危險路程上班有多麼辛苦，更遑論早年還有颱風天叫外送的荒謬行為。

然而，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第1條，「政府為使各級機關及公、私立學校在天然災害發生或有發生之虞時，停止上班及上課作業有所依據，特訂定本辦法。」

以及第2條，「本辦法適用範圍為政府各級機關及公、私立學校。但因業務需要，需輪班輪值、參與救災或其他特殊職務，必須照常出勤或酌留必要人力，經機關、學校首長指派出勤者，不適用本辦法之規定。」

事實上，我們很明顯地可以發現，除了公家機關外，許多企業並不屬於颱風假被規範的族群，但許多公司行號都會比照公家機關辦理，這也是行之有年的慣例，也便於工作上的溝通。但服務業基於營運性質，一直以來都不是這樣。

受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，六點一度傳出復駛，民眾到車站欲搭火車上班卻撲空，站務人員表示目前都沒有車子。記者王騰毅/攝影 分享 facebook

因此在颱風假，許多員工礙於老闆規定，或深怕不上班影響考績等因素，只能硬著頭皮去上班。畢竟，許多服務業如果少了一個人手，往往會影響同事、讓其他人更忙不過來。

然而，颱風假服務業卻還是照常營業的關鍵，說穿了，還是業主不想放掉這能大賺一筆的機會。

以百貨公司為例，平日營業額至少動輒千萬，若再加上因放假而湧入的人潮，那營收更是可觀。公司高層當然不會輕易放過這難得的賺錢機會，因為每到颱風假，服務業賺的錢往往比平常來的還多。

這也是為什麼每當宣布放颱風假的當下，KTV的訂位電話、電影訂票人數暴增的主因。而在勞動局頒布新法令之前，颱風天叫外送的情況更比以往誇張。

瑪莉亞颱風動態圖。圖／擷取自氣象局網站 分享 facebook

實際上，颱風天若老闆硬要叫你上班，依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，當天災事變發生時（後），如颱風、地震、洪水等，勞工若因公司所在地、住家所在地、上下班必經之路受天災影響交通，導致無法出勤或遲到，雇主不得記曠職、要求補班等。而勞動部也建議，若颱風天還如期上班的員工，應該給予加倍的薪資。

但小小員工，又有什麼資格、立場去跟大公司要求這些？恐怕只會因為表態，而讓公司起反感，最後在某些癥結點上，硬是以各種不同的理由迫使員工離職。

體恤一下服務業的「宿命」、感念颱風假本身的「本質」，你我應該做的，不是想著難得有假就應該出去逛、大玩特玩，畢竟若是颱風假的風雨還是這麼容易能夠出門，那又有何不能通勤上班的理由？

（文／魯皓平 本文出自2018.7.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）