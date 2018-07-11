基隆通勤族別煩惱 台鐵區間車6時恢復行駛

2018-07-11 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵今天清晨緊急決定6時恢復西部幹線區間車正常行駛。報系資料照 分享 facebook

瑪莉亞颱風來襲，北北基不同調，新北市不上班不上課，台北市、基隆要上班上課，台鐵昨深夜原訂中午前西部幹線停駛，讓家住基隆市到雙北上班的通勤族罵翻天，指中午沒火車搭如何上班。台鐵今天清晨5點半立即應變，修正今天6時起區間列車的基隆=新竹間恢復正常行駛，至於新竹=彰化間(山線及海線)與彰化=潮州間也正常行駛。

台鐵表示，東部幹線的樹林=宜蘭=花蓮間，從上午9時起陸續恢復正常行駛，花蓮=台東間正常行駛；南迴線(潮州=枋寮=台東)正常行駛。

對號列車提前恢復運行，西部幹線(基隆=潮州間)下行台北=高雄(潮州)自117次(台北09:55)起恢復正常行駛；彰化=潮州501、台中=高雄101次、彰化=台東751次、台中=台東371次、彰化=潮州167次正常行駛；上行：高雄(潮州)=台北自112次(高雄06:55)起恢復正常行駛。

東部幹線(樹林=花蓮、樹林=台東)下行：台北=花蓮自642次(台北10:11)起；上行：花蓮=台北自561次(花蓮10:19)起恢復正常行駛。花東線(花蓮=台東)、南迴線(台中=新左營=台東=花蓮)正常行駛。

支線方面，平溪線、深澳線、內灣線中午12:00前停駛；六家線：配合查道作業，改自1712次(新竹07:59)、1711次(六家08:29)起恢復正常行駛； 集集線、沙崙線正常行駛。不過環島觀光列車51、52次停駛。