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上午6時暴風圈仍籠罩中部以北、東北及東部陸地

2018-07-11 07:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中度颱風瑪莉亞中心目前在馬祖東方海面，繼續向西北西移動；暴風圈已籠罩台灣中部以北...
中度颱風瑪莉亞中心目前在馬祖東方海面，繼續向西北西移動；暴風圈已籠罩台灣中部以北、東北部、東部陸地，各地風雨持續中。圖／中央氣象局提供
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根據中央氣象局清晨6時15分發布的海上陸上颱風警報，中度颱風瑪莉亞中心目前在馬祖東方海面，繼續向西北西移動；暴風圈已籠罩台灣中部以北、東北部、東部陸地，各地風雨持續中。預計此颱風強度有減弱的趨勢。

氣象局提醒宜蘭、新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮及馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨，海上方面，台灣北部海面、東北部海面、東南部海面(含蘭嶼、綠島)及台灣海峽北部航行及作業船隻應嚴加戒備。

受到颱風影響，氣象局說，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣的山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣平地，以及台中市、南投縣、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；宜蘭縣平地、新竹市、台中市平地、花蓮縣、南投縣平地、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨發生的機率。請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

從 9日0時至11日6時出現較大累積雨量的包括台北市油坑387毫米、新竹縣白蘭305毫米、苗栗縣鳳美269毫米、北市信賢派出所254毫米、桃園市高坡國小245毫米、台中市稍來244毫米、宜蘭縣福山植物園206毫米。

出現較大陣風地區如下：彭佳嶼16級、新北市鼻頭角14級、連江縣東引13級、蘭嶼11級、台北市大直10級。

瑪莉亞颱風

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