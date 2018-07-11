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瑪莉亞襲台北部雨勢大 員山子今上午6時啟動分洪

2018-07-11 06:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

水利署第十河川局表示，瑪莉亞颱風影響，員山子今天上午6時啟動分洪，為今年第2次分洪，自93年以來第46次分洪。

受瑪莉亞颱風影響，北部山區雨勢大，基隆河上游水位高漲，員山子於今天凌晨1時30分到達警戒水位62.5公尺。

由於上游山區雨勢持續，早上6時員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第2次分洪。

員山子上午6時分洪。圖/水利署第十河川局提供
員山子上午6時分洪。圖/水利署第十河川局提供
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瑪莉亞颱風員山子水利署

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