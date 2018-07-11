今天上午仍要注意強陣風、雨勢

2018-07-11 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



強烈颱風瑪莉亞昨天傍晚接觸台灣北部陸地減弱為中颱，不過，對台灣的威脅不減，昨晚間東北部、沿海地區出現八到九級以上強陣風，北部雨勢也持續累積。氣象局預估，今天白天暴風圈將逐漸離開北部陸地，中午前後本島有機會脫離暴風圈，不過，各地上午仍要注意強陣風，馬祖地區則要延防強風豪雨。

瑪莉亞颱風發展環境條件不佳，昨減弱為中颱，氣象局指出，昨天晚上8點，颱風位置在宜蘭東北東方240公里海面上，將通過北部近海，往馬祖、大陸移動。

氣象局技正黃樁喜表示，預計苗栗以北、宜蘭以北今天清晨還有機會出現平均風7級、陣風10級的風力，另外，新北、桃園、新竹今天上午受到颱風外圍環流影響，沿海地區也要注意強陣風，接近中午，才會逐漸減弱。

雨量方面，昨天晚上8點多開始，北部也陸續出現時雨量達到30毫米以上的大雨等級雨勢，黃樁喜表示，隨著帶入明顯的西北風，昨入夜後整體雨勢逐漸增加，預計將持續到今天清晨，包括新北山區、桃園、新竹、苗栗山區都有大雨到豪雨的機會，其他地區也要注意大雨。