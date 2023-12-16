經濟部次長：應在ＷＴＯ平台解決爭端

大陸商務部認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，外界預估，大陸接下來可能有雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制、採取其他適當措施等三種作法，究竟，大陸會採行哪一種作法？經濟部次長陳正祺表示，不做臆測，但會做最好準備。

去年台灣對大陸的出口金額為一二一一點四一億美元，其中，ＥＣＦＡ早收項目金額為二○四點九五億美元，等於占了總數的百分之十六點九。

台灣享有ＥＣＦＡ較多貿易紅利，在早收計畫下，大陸五百三十九項產品對台灣零關稅，雖然僅占台灣總體出口百分之五，但迄今已累計節省關稅約九十四億美元，受益的主要是中小企業。

反觀大陸，在早收計畫下，大陸產品也有二六八項可以零關稅輸台，但以去年為例，大陸早收出口僅八十七億美元，遠低於台灣早收出口二○四億美元。迄今為止，中國大陸也僅節省約十億美元關稅，大概只有台灣的十分之一。

針對陸方認定我方違反ＥＣＦＡ，陳正祺指出，兩岸都是ＷＴＯ會員，加入已超過二十年，應在ＷＴＯ良好架構和機制下協商，台灣隨時準備好在ＷＴＯ平台上解決貿易爭端。

先前大陸也曾無預警禁止台灣農漁業等產品輸入，陳正祺表示，為因應相關風險，政府已與業者深度溝通，並運用相關政策工具，協助業者多元拓銷、發展高質化產品。

面對ＥＣＦＡ後續可能產生的問題，經濟部表示，政府早已與業者溝通並進一步推演、盤點可能的影響情況，並已啟動相應措施。

目前已規畫強化分散市場、提升產品差異化能力等兩大面向措施，協助受影響產業，並透過各種輔導措施促進業者升級轉型。