陸學者分析 兩岸經貿走到十字路口

大陸商務部認定台灣對大陸構成貿易壁壘。北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯分析，台灣當局若能主動取消對大陸產品的不適當限制，不失為一種積極的行為，有利於兩岸貿易朝正常化、便利化方向發展，也是最為簡便的方式。

周小柯先前就台灣被認定違反貿易壁壘後續處理撰文指出，兩岸如何因應可能有三條路徑。第一種是兩岸磋商，但這建立在兩岸兩會恢復協商機制（台灣需承認九二共識）。

第二種完全取決於台灣當局，若能主動取消對大陸產品的不適當限制，不失為一種積極的行為，也是最為簡便的方式。第三種是在沒有更好的選擇下，大陸將被迫採取適當的反制措施，這意味著兩岸貿易可能會進入「摩擦期」。

周小柯分析，若大陸被迫選擇路徑三，可能會給台灣的相關產業和企業帶來更明顯的短期衝擊。中長期看，台灣經濟低迷甚至衰退是大概率事件，在亞太區域經濟整合進程中被邊緣化程度也將進一步加劇。

周小柯強調，兩岸經貿發展走到了一個十字路口，未來是良性互動，還是不斷摩擦升級，很大程度上取決於兩岸關係的發展走向以及台灣當局的選擇。

另，廈門大學台灣研究院經濟研究所所長王勇表示，貿易壁壘調查將進一步加劇兩岸經貿競爭態勢，並可能引發更多的爭端和糾紛，但也將給兩岸經貿關係帶來新挑戰與機遇。挑戰的部分，若大陸採取反制或制裁措施，台灣在相關領域將面臨市場萎縮、成本增加、利潤下降等風險。

機遇的部分，調查將促使兩岸雙方認識到兩岸經貿關係的重要性和複雜性，未來兩岸雙方應在「平等互利」的基礎上，消除和減少貿易壁壘和障礙，建立和完善貿易合作和協調機制，實現兩岸雙方貿易共同發展和共贏。