ECFA喊卡？ 學者：陸將視大選結果而動

大陸商務部提前宣布對台進行貿易壁壘調查結果的公告，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，違反ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）有關條款。學者表示，ＥＣＦＡ原本就是大陸讓利台灣，台灣也確有貿易壁壘，後續如何處理，研判大陸不會馬上終止ＥＣＦＡ，應會觀察台灣選舉結果，比較可能的處理方式是啟動雙邊磋商，也許可以趁此機會打開兩岸接觸可能性。

中央大學經濟系教授吳大任表示，大陸原本訂定期限是明年一月十二日之前，今天發布並不算提早。ＥＣＦＡ原本就是大陸對台灣讓利，也就是有些產品可以零關稅進口中國大陸，台灣禁止二千多項大陸產品進口，也確實有貿易壁壘；過去台灣有些做法不是很妥當，例如螺螄粉事件，如果要限制大陸產品進口台灣，應該要找合適理由，例如食安或不公平競爭，但當時台灣沒有提出大家可以接受的理由，就會被認為是不公平對待。

但吳大任研判，大陸後續不致馬上完全終止ＥＣＦＡ，「這是最嚴重的措施」，因為如果完全停止，對台灣傳產業影響較大，包括石化、機械、紡織業等。這些不只是立即可見的關稅損失，後續還可能因為出口關稅增加，造成相關企業離開台灣，轉而到其他國家設廠，甚至因此判讀兩岸關係惡化，放棄台灣市場。

吳大任認為，大陸應該會觀察台灣大選結果再進行後續處理，雙邊磋商是比較緩和作法，大選前不可能；大選後，即使是民進黨候選人當選，還是會妥善處理這件事，因為目前該黨候選人釋放的訊息，還是想降低與大陸敵對緊張關係，實務上相處還是希望兩岸和平共處。

他說，以前兩岸找不到什麼機會可以接觸磋商，選後若能透過貿易壁壘案重啟雙邊磋商，反而是兩岸接觸的新契機，例如之前政府也取消禁止大陸鞋子進口反傾銷措施，也是適當善意，未來如果大家可以為此事洽談，有助彼此釋出善意。