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陸認定台貿易壁壘 綠委批恫嚇經濟選民老套路

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬（右）、江永昌、劉世芳、莊瑞雄與洪申翰出席記者會，重訴國民黨過去弊案，提醒選民睜大眼睛。記者林澔一／攝影
民進黨立委鄭運鵬（右）、江永昌、劉世芳、莊瑞雄與洪申翰出席記者會，重訴國民黨過去弊案，提醒選民睜大眼睛。記者林澔一／攝影

大陸商務部對台灣進行貿易壁壘調查，原定明年1月12日公布，未料，大陸商務部今天提前公布結論，認定構成貿易壁壘。民進黨立法院黨團今天表示，中共提前宣布貿易壁壘結論，可能是要送給國民黨副主席夏立言近期訪中的禮物，也可能藉由貿易壁壘恫嚇台灣經濟選民，這類套路已經是老套路。

大陸商務部今年4月宣布對台灣進行貿易壁壘調查，原定10月到期，大陸商務部日前宣布，因情況複雜，調查期將延長至1月12日，也就是明年台灣總統大選的前一天；不過，今天大陸商務部突然公布，認定構成貿易壁壘。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，台灣經貿發展近年已經往世界的市場求取競爭，不是把台灣經濟發展都鎖在中國，中共對台灣貿易壁壘調查，台灣經貿辦公室講得很清楚，請在WTO架構下共同協調，今天公布的結論只是中共單方面說詞，不論經貿辦或WTO都不成立，中共可能藉只想要恫嚇台灣經濟選民，若不聽話把票投給國民黨，可能會影響經濟發展，這已經是老套論。

民進黨立委鄭運鵬指出，中國對台灣各種貿易障礙，不論是農產品或製造業出口，全世界包含WTO會員國，都認為沒有一件是事實，但中國就是一個不講究合約精神、契約精神以及國際條例精神，對台灣單方面養套殺，所以很多產業紛紛離開中國，隨便就可以冠一個間諜罪。

夏立言近期再度訪問中國，鄭運鵬質疑，中共提前宣布貿易壁壘的結論，可能是要送給夏立言禮物，因為夏立言每當兩岸有爭議去對岸都有收穫，結果對台灣不利、對國民黨有利，顯然是要做人情給國民黨，難怪國民黨總統候選人侯友宜被認為立場傾中，對台灣產業一定產生不好影響。

大陸商務部 兩岸政策

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