中國對台灣祭貿易壁壘調查 專家：時機敏感

中國商務部週三（4月12日）宣布將調查台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘，涉及超過2千項產品。中方稱這與台灣採取單方面限制中國產品輸台措施有關，台灣則回應這是依法規定。專家解讀，中國此舉有政治含義。

中方此次調查涉及2455項商品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，並稱調查應在今年10月12日前結束，「特殊情況下可延長至2024年1月12日」。據台灣經濟部國際貿易局，「中國大陸物品不准許輸入項目」共有2460項。

國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，台灣長期對中國2400多項產品輸台「採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害」；中國此舉是應中國出口商申請進行的貿易壁壘調查，調查結果將適時公布。

台灣回應

台灣經濟部國貿局12日對此表示，根據中方規定公告後此調查後應通知台方，但目前台灣仍未收到通知。此外，貿易局每2個月召開「開放中國大陸物品輸入審查會議」，事實上已准許9,835項中國大陸農、工產品進口。台灣國貿局呼籲「中方不宜將貿易議題複雜化、工具化」，台灣願意在不設前提的情況下，就貿易議題與對岸磋商討論。

台灣陸委會則表示，中方此舉徒增對台灣業者的干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展，並表示台方將依法持續檢討中國物品輸入項目。兩岸亦曾對尚未對中國開放的產品進口問題磋商，因故未能完成，陸方當時已充分理解。

台灣行政院農委會回應，國際貿易中，各國訂定管制進口品項的考量，包含對國內產業造成重大不良影響，或是食品衛生安全、動植物防疫檢疫等因素。該會也指出，由於兩岸在加入世界貿易組織（WTO）時並沒有就市場開放進行協商，考量到台灣農民利益和農業發展及相關農產品防檢疫和安全，因此限制部分項目進口。

專家解讀：貿易公平與政治考量

中國學者包承柯12日接受台灣中央社採訪指出，限制進口與貿易制裁是「你不讓我的商品輸入，我就不買你的商品」，雙邊貿易歸零，最終目的是要促使雙方貿易平衡，然而這是一種相互對抗的消極做法。

包承柯稱，貿易壁壘調查代表中國對於兩岸貿易的相關政策由消極轉為積極，在對台灣產品輸入敞開大門的同時，也要求台灣開放大陸商品輸台。「就最終目的來說，這也是要達到促使雙方貿易公平。」

他表示要達到這樣的目的並不容易，主要是台灣對於特定產業仍有保護性的措施，貿易保護的問題一直存在，甚至成為對大陸商品的「歧視」。如果能夠把這些限制逐步開放，確實有助於兩岸間的貿易環境進一步改善。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對中央社表示，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年訪台前，中國先祭出一波台灣食品禁輸令，後又有圍台軍演；他推估北京在這個時間點發動貿易壁壘調查，用意在於表達對台灣總統蔡英文會晤現任美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的不滿。

另外他指出，過去中國對台灣農產品、紡織品等在特殊時空環境下有「政治體諒」，中國未要求對等貿易，而「以前的體諒，現在叫做貿易」。張弘遠說現在大環境已不同，中國重新要求兩岸對等貿易，對於貿易障礙提出談判，北京此舉算是「一舉兩得」，可取得國內民族主義情緒支持，另也為疲軟經濟找到出口貿易設法擴張的方向。

中央大學經濟學系教授邱俊榮告訴中央社，中國挑在這個時間點宣布對台灣發動貿易壁壘調查，意義大概等同軍演；另也不排除試圖影響台灣總統大選，「這個調查的政治意涵較經貿意涵來得大」。

台灣經濟研究院研究員邱達生也對說，中國貿易壁壘調查結果有可能延到明年1月，正好是台灣總統大選選情正熱的時候，時機點很敏感，不排除是中國先透過貿易壁壘調查給台灣施加壓力。

可能發展

台灣《聯合報》13日指出，調查結束後有幾種可能，一是啟動與爭端方的磋商，但依當前兩岸關係，可能性極低。二是將調查結果提交至WTO，但中國過去盡可能避免使兩岸貿易問題國際化，所以可能性也不高。

第三種可能的後續作為是進一步限制台灣產品進口，影響層面恐比過去每次宣布禁止若干台灣產品要廣泛得多。

報導指出，北京對台反制的工具箱裡，這是一個選項，到了台灣大選前，北京可能依照兩岸情勢判斷，是否開啟工具箱。

（綜合報導）

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