快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】馬英九三中案「追殺失敗」 檢方要淪為政治打手到何時？

聯合報／ 本報記者 林孟潔
前總統馬英九。聯合報系資料照
前總統馬英九。聯合報系資料照

三中交易案已過廿年，檢方起訴在法院審理已歷經七年時間，漫長的歲月，總統從蔡英文換成賴清德，外界對此案的質疑從沒間斷。二○二五年的最後一天，前總統馬英九二度獲判無罪，再一次宣告「政治辦案」終究禁不起證據檢視，檢方該引以為戒。

三中案最早是由游錫堃、柯建銘告發，特偵組歷經九年的調查，最終認定查無犯罪事證，早在二○一四年簽結，當時特偵組曾挨綠營批放水包庇。政黨輪替後，蔡英文政府上任，三中案「死灰復燃」，由台北地檢署接手「重啟」調查，並洋洋灑灑以七百多頁起訴書羅列馬英九的罪狀。

歷經一、二審法院共花七年時間審判，均判決馬英九無罪，雖還給他清白，但遲來的正義還是正義嗎？如同中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因被懷疑是共諜，但缺乏證據下，檢方輕率以洗錢等罪名起訴，向心夫婦雖獲無罪確定判決，但兩人遭境管逾一四○○天滯留台灣，人權嚴重受到侵害，在在凸顯檢察官濫權案例層出不窮。

政治敏感案件進入司法程序，定罪與否仍得靠證據，無論檢方是被動接受「指示」介入偵辦，或是主動偏頗護航執政黨「看顏色」辦案，案件不能以證據服人，終究過不了法院審核，也絕對無法通過公開檢驗。

檢方擁有龐大的國家資源，能主動發動案件偵查，決定起訴與否，檢察官自帶一把公權力之劍，判斷是非對錯應「如履薄冰」，若為迎合上意而恣意羅織罪名，此劍會是雙面刃，濫殺無辜也會「自傷」，讓脆弱的司法公信力跟著陪葬。

司法是否為政治服務，又是否成為「打手」攻擊立場不同的「異己」，民眾看在眼裡，心中也自有一把尺，無論是三中案或向心案，都是一面鏡子，照映出檢方面對政治敏感案件時，是否能守住證據至上、法律優先的專業底線。

馬英九二度無罪，檢方若要上訴，須依刑事妥速審判法的規定。檢察官是否選擇繼續當「東廠」，耗費龐大人力、物力追殺到底？外界都在看。

三中案 馬英九

延伸閱讀

【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

三中案…趙少康：不該因政治立場不同 故意入人於罪

馬英九「三中案」二審仍無罪 高院理由出爐

相關新聞

纏訟7年 三中案二審馬英九仍無罪

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署二○一八年依證券...

【即時短評】馬英九三中案「追殺失敗」 檢方要淪為政治打手到何時？

三中交易案已過廿年，檢方起訴在法院審理已歷經七年時間，漫長的歲月，總統從蔡英文換成賴清德，外界對此案的質疑從沒間斷。二○...

蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞

「三中案」唯一有罪的被告、前立法委員蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院今判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3...

【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

前總統馬英九被控三中案，不出意外地一、二審均獲判無罪，依刑事妥速審判法幾乎可確定無罪。這不是馬英九第一次遭檢方指控，從他...

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

前總統馬英九被控「三中」案二審今判決無罪，「關係人」中廣前董事長趙少康今天為亮票案出庭後挺馬；趙說，這個案子他前後也出庭...

三中案…趙少康：不該因政治立場不同 故意入人於罪

三中案今宣判，前總統馬英九等人維持原罪。中廣前董事長趙少康今受訪表示，政治不應該因為其立場、理由不同，就故意入人於罪，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。