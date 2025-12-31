快訊

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片

三中案」唯一有罪的被告、前立法委員蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院今判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3919萬餘元犯罪所得沒收。

蔡又犯商業會計法「不為記錄致生不實」罪，一審判6月得易科罰金之刑，此部分高院今駁回，仍得上訴。

同案被告還有蔡妻洪菱霙、岳父洪信行，兩人一審無罪，但高院今判洪菱霙因蔡正元違法行為而取得的未扣案犯罪所得4113萬元沒收。

台北地檢署起訴指蔡正元、洪菱霙將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，蔡利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，將相關款項用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，涉犯業務侵占、背信、公益侵占、商業會計法財報不實等罪。洪菱霙、洪信行另被控犯業務侵占、背信與洗錢罪。

北院認定蔡犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。高院開庭時，蔡正元表示，本案源於2003年間、距今已20年，檢、院可能有錯誤的理解，他沒有侵占、背信犯意；為此他還遭黑道槍手槍殺，當時國民黨得到調查局的情報，怕事情鬧大，由吳敦義協調把股權移轉給郭台強妻子羅玉珍，但羅玉珍沒出1毛錢。蔡強調，他負債最多，而獲利最大的人是羅玉珍，第二大獲利者是莊婉均。

蔡正元指檢方胡亂拼湊事實，指控他嚴重侵害阿波羅公司、羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，也證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

蔡說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；身為中影董事長，為了救中影，他動用個人所有資源，設法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。蔡說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

法官詢問蔡正元是否有私用款項而犯業務侵占？蔡答稱「我認為我可以合法支用」，另外被問及是否有犯背信、商業會計法與公益侵占，他也全盤否認，強調「我無罪，我沒有犯罪」。

三中案 馬英九

延伸閱讀

侵占款項付房款、裝潢費判3年半 蔡正元仍是「三中案」唯一有罪被告

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

蔡正元批破壞藍白合戰犯 金溥聰求償600萬敗訴原因曝

金溥聰挨批「破壞藍白合的戰犯」求償600萬元 法院判蔡正元免賠！

相關新聞

三中案…趙少康：不該因政治立場不同 故意入人於罪

三中案今宣判，前總統馬英九等人維持原罪。中廣前董事長趙少康今受訪表示，政治不應該因為其立場、理由不同，就故意入人於罪，這...

蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞

「三中案」唯一有罪的被告、前立法委員蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院今判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3...

【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

前總統馬英九被控三中案，不出意外地一、二審均獲判無罪，依刑事妥速審判法幾乎可確定無罪。這不是馬英九第一次遭檢方指控，從他...

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

前總統馬英九被控「三中」案二審今判決無罪，「關係人」中廣前董事長趙少康今天為亮票案出庭後挺馬；趙說，這個案子他前後也出庭...

馬英九「三中案」二審仍無罪 高院理由出爐

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

三中案仍無罪 馬英九：盼我是最後一位受司法追殺的政治人物

前總統馬英九涉三中案，台灣高等法院今駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。馬英九表示，謝謝台灣高等法院再次還他清白，謝謝法官公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。