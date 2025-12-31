【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

前總統馬英九被控三中案，不出意外地一、二審均獲判無罪，依刑事妥速審判法幾乎可確定無罪。這不是馬英九第一次遭檢方指控，從他參選總統前的特別費案、到卸任總統後的洩密案、三中案，檢方總在敏感時刻出手，如今無罪的結果，更坐實外界批評政治介入司法的質疑，當初大力偵辦、頻頻放話發新聞稿的台北地檢署，要不要反省檢討誰該負責任？

馬英九在台北市長任內，就因可能挑戰總統大位，當時高檢署的查黑中心在起訴時任總統陳水扁家的國務機要費案後不久，以馬英九在台北市長任內的首長特別費曾報銷私人開銷而以貪汙重罪起訴，一度被視為可能斬斷馬英九的總統路；但馬英九律師團提出大水庫理論，提出諸多捐款證據，證明他支出大於收入，最後在2008年獲判無罪確定，讓他順利上任總統。

當初偵辦檢察官被法庭發現竄改證人筆錄等爭議，至今從未被追究；檢方起訴依據的筆錄與證人所述不同，類似的情況，在前陣子民眾黨主席柯文哲案開庭後再次出現，檢方的筆錄正確度始終未見精進，偵辦敏感政治案件的粗糙手法也始終如一。

馬英九卸任總統後，先是被起訴因馬王政爭而引發的洩密爭議，同樣獲判無罪確定後；北檢更緊咬追殺他擔任黨主席期間的三中案，儘管先前特偵組早已清查過相關人、也曾以缺乏證據簽結，但北檢仍未鬆手，偵辦期間同樣透過特定媒體不斷放話、帶風向，與偵辦柯文哲案時的情況幾無二致。

但經不起檢驗的證據上了法庭，掩飾不了濫權起訴的卑劣。當檢察官一再成為服務當權者打擊敵手的工具，或許一時在官位上步步高升，但終將要接受歷史的檢驗，特定人為追逐名位而失去執法者應有的公正，司法無法彰顯正義，更讓正義蒙塵。

馬英九三中案的無罪判決，不僅再次重創北檢起訴的品質與公信，但更應該檢討的是，當初北檢大動作偵辦，是誰的意志在背後指導辦案？當出動眾多人馬、辦出一、二審都無罪的結果，主要參與者照樣一一升官，對於失職造成當事人官司纏訟經年的苦、對司法資源的浪費，絲毫不見反省與檢討。

蔡英文總統任內的全國司法改革會議洋洋灑灑的上百項結論中，其中之一是要求檢討檢方起訴後判無罪確定的案件，但時間過去近10年，卻未見檢察體系有絲毫自省作為。明顯缺乏證據檢察官卻依然起訴、後來判無罪的案件比例即使不高，但如果多起指標性案件都出現這樣的結果，公信力已搖搖欲墜的檢察體系，是不是該從檢討馬英九三中案為何起訴，開啟檢察體系自救的第一步？號稱監督司法的司改團體，為何對藍營政治人物的無罪官司總是噤聲不語？