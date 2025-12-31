趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九被控「三中」案二審今判決無罪，「關係人」中廣前董事長趙少康今天為亮票案出庭後挺馬；趙說，這個案子他前後也出庭七、八次，祖宗八代都被查得一清二楚，一再說馬英九有罪是欲加之罪。

趙少康表示，「三中案」他被特偵組傳了好幾次了，案子偵結後，地檢署又來、又在吵，他前前後後去了七、八次也不止，等於是祖宗八代、銀行帳戶、收入來源都查得一清二楚，這就是莫須有的罪名。

趙少康表示，政治不應該因為政治的立場、政治的理由故意入人於罪，這是會有報應的「我認為這是會有報應」，不可以這樣。

趙說，馬英九一毛錢沒有在他的口袋，講得清清楚楚，所以在這種情況之下，一而再再而三起訴馬，一而再再而三說馬有罪「不是欲加之罪是什麼？」

趙少康表示，當時因為廣電法規定，馬英九必須要在限期內處理掉媒體「他沒有辦法嘛，他非要處理不可」，馬英九不處理就罵，處理了也罵「對馬英九實在很不公平」，對相關牽涉的人也不公平。

趙說，案子一拖這麼久，雖然一審沒罪、二審沒罪，但過程中身心的折磨和出庭的折磨，對一個人來講會造成很大傷害，真的希望以後不要因為政治的理由故意入人於罪「這是非常非常非常不好的」。

726大罷免，中廣前董事長趙少康於今年7月26日在罷免案投票亮票，涉嫌違反選罷法台北地院下午首度開庭審理，傳被告趙少康出庭。記者黃義書／攝影
726大罷免，中廣前董事長趙少康於今年7月26日在罷免案投票亮票，涉嫌違反選罷法台北地院下午首度開庭審理，傳被告趙少康出庭。記者黃義書／攝影

三中案 馬英九

