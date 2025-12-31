快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

三中案…趙少康：不該因政治立場不同 故意入人於罪

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，北檢偵結起訴。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，北檢偵結起訴。圖／聯合報系資料照片

三中案今宣判，前總統馬英九等人維持原罪。中廣前董事長趙少康今受訪表示，政治不應該因為其立場、理由不同，就故意入人於罪，這會有報應的。

趙少康今年7月26日在罷免案投票期間，涉向外界展示選票內容，遭依違反「公職人員選舉罷免法」起訴。趙少康到案說明前受訪坦言，亮票是不對的，當時他因背對選務人員，沒聽到制止聲，否則一定會停止；但民進黨勞師動眾推動大罷免，不應該受到處罰和報應嗎？

針對三中案，趙少康說，他已經被特偵組傳好幾次，偵結後，地檢署又再傳，前後去了七、八次不止，「對我等於是祖宗八代，銀行帳戶、收入來源查一清二楚，」明明莫須有的罪名，政治不應該因為立場理由故意入人於罪，這會有報應的。

趙少康也說，此案一毛錢也沒到馬英九口袋，講得清清楚楚，在這種情況下，檢方還要一再起訴，說他有罪，這不是欲加之罪是什麼呢？當時因「廣電法」規定，馬英九必須在限期內處理掉媒體，「沒辦法，他非處理不可，不處理和處理都罵他，對馬英九和相關牽涉的人都很不公平。」

趙少康說，況且訴訟一拖這麼久，一、二審雖然無罪，但過程中的身心折磨，對一個人造成很大傷害，他真心希望不要再因政治理由故意入人於罪，這是非常不好的。

三中案 馬英九 趙少康 大罷免

