三中案仍無罪 馬英九：盼我是最後一位受司法追殺的政治人物

前總統馬英九涉三中案，台灣高等法院今駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。馬英九表示，謝謝台灣高等法院再次還他清白，謝謝法官公正審理及律師的協助。希望他是最後一位受到司法追殺的政治人物。

國民黨副主席蕭旭岑表示，民進黨政檢媒一體，追殺馬英九多年的「三中」案，高等法院再次證明馬英九的清白。馬英九對他說，卸任十年，終於這些政治追殺都告一段落，他感到很欣慰，也希望他是最後一位受到這樣對待的台灣政治人物。

蕭旭岑說，馬英九告訴他，這樣浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只他一人。而今，看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，只讓人搖頭嘆息。

蕭旭岑表示，非常高興，當年他回馬英九基金會協助馬英九，最重要的念頭是想要協助馬前總統過「三中」案這一關。他不忍心，這麼一個一生清廉自持，最乾淨的政治人物，卻遭遇到最不合理，最扭曲的打壓。幸好，台北地方法院與台灣高等法院的判決，讓人重拾對台灣司法的信心。