快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九涉「三中案」，台灣高等法院今宣判維持無罪。圖／聯合報系資料照
前總統馬英九涉「三中案」，台灣高等法院今宣判維持無罪。圖／聯合報系資料照

纏訟7年的「三中案」，台灣高等法院今駁回上訴，前總統馬英九仍維持無罪。對高等法院判決結果，馬英九辦公室今表示，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬辦指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬辦強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中時任黨主席馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

三中案 馬英九

延伸閱讀

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

纏訟7年！馬英九「三中案」一審無罪檢上訴 高院10點宣判

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

【重磅快評】「馬維拉」不拉 賴總統改找「韓維拉」

相關新聞

三中案仍無罪 馬英九：盼我是最後一位受司法追殺的政治人物

前總統馬英九涉三中案，台灣高等法院今駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。馬英九表示，謝謝台灣高等法院再次還他清白，謝謝法官公...

侵占款項付房款、裝潢費判3年半 蔡正元仍是「三中案」唯一有罪被告

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

纏訟7年的「三中案」，台灣高等法院今駁回上訴，前總統馬英九仍維持無罪。對高等法院判決結果，馬英九辦公室今表示，馬英九非常...

馬英九依速審法「幾乎可確定無罪」 高檢署研議提上訴

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

馬英九二審也獲判無罪！三中交易案20年來事件始末看這裡

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易...

除了三中案再獲無罪外 馬英九捲入「這些弊案」也都全身而退

前總統馬英九被控任國民黨主席期間賤賣三中和舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，台北地檢署依違反證交法等罪嫌起訴馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。