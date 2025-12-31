馬英九二審也獲判無罪！三中交易案20年來事件始末看這裡

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌起訴馬等人，一審判決馬英九無罪，案件上訴，台灣高等法院歷經逾4年時間審理，今再度判決馬英九無罪，檢方可上訴，但須受刑事妥速審判法的規定限制。

從2005年馬英九任黨主席時，完成中影、中視、中廣股權交易案，至今已20年訴訟尚未了結，以下整理三中案檢調、法院審理的大事紀。

●2005年12月26日

—馬英九擔任國民黨主席期間，完成「三中」中影、中視、中廣股權交易案

●2006年11月24日

—游錫堃、柯建銘批國民黨賤賣「三中」，赴高檢署查黑中心告發馬英九等人

●2007年4月2日

—最高檢察署特偵組成立，接手偵辦三中案，由時任檢察官沈明倫偵辦

●2014年8月4日

—特偵組經9年偵查，查無不法證據，簽結三中案

●2017年7月17日

—台北地檢署重啟調查三中案，對「中影案」約談蔡正元、妻子洪菱霙、岳父洪信行等人，蔡正元收押禁見

●2017年8月3日

—台北地檢署重啟調查「中廣案」，約談趙少康、張哲琛及汪海清等人

●2017年11月9日

—台北地檢署搜索中央投資公司等地

●2017年11月29日

—台北地檢署為「三中案」首次傳喚馬英九，庭訊14.5小時後請回，創下卸任元首最長應訊紀錄

●2017年12月13日

—馬英九質疑檢方違反公平辦案原則，告發時任北檢檢察長邢泰釗等人洩密

●2017年12月23日

—台北地檢署偵辦三中案，首度進國民黨中央黨部抄查資料

●2018年4月25日

—台北地檢署二度傳喚馬英九，馬英九全程緘默

●2018年4月27日

—台北地檢署三度傳喚馬英九，馬英九再度行使緘默權

●2018年7月10日

—台北地檢署依違反證交法等罪起訴馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、洪菱霙、洪信行，建請從重量刑

●2018年8月28日

—馬英九告邢泰釗洩密，台北地檢署查無不法簽結

●2018年10月31日

—台北地院首度開庭審理三中案，馬英九等6人皆出庭

●2021年2月22日

—台北地院傳趙少康出庭作證

●2021年3月3日

—台北地院審理三中案，傳喚中時集團前董事長余建新出庭作證

●2021年8月10日

—台北地院審理三中案言詞辯論終結，馬英九二度批判檢方「非常規論告」、「非常規起訴」

●2021年10月27日

—台北地院一審宣判，馬英九無罪

●2021年12月10日

—台北地檢署以九大理由正式提起上訴

●2021年12月30日

—台灣高等法院分案，由受命法官李殷君中籤

●2022年5月13日

—馬英九首度到高院開庭，法官諭知準備程序馬可不到庭

●2022年8月26日

—高院審三中案續行準備程序

●2023年9月8日

—高院審三中案再行準備程序

●2024年8月9日

—高院準備程序終結

●2025年6月2日

—合議庭陪席法官退休換人

●2025年9月5日

—高院開審理庭，馬英九事隔三年再出庭

●2025年9月8日

—高院言詞辯論終結，馬英九強調從政40年從無違法，擔任主席受民進黨打壓

●2025年12月31日

—高院二審宣判，馬英九再獲判無罪