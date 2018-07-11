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「穿越時空」起訴你 為了打馬 北檢三中案也是拚了

2018-07-11 08:00聯合報 記者程嘉文╱報導

台北地檢署調查國民黨三中黨產案，4月第三度傳喚前總統馬英九，馬前總統走過北檢中庭...
台北地檢署調查國民黨三中黨產案，4月第三度傳喚前總統馬英九，馬前總統走過北檢中庭，神情若有所思。 圖／聯合報系資料照片
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台北地檢署偵辦前總統馬英九在國民黨主席任內，涉及賤賣黨營媒體「三中」（中視、中廣中影）與中央黨部大樓等交易，昨天上午以證交法「非常規交易」、「特別背信」與刑法「背信」等罪名將他起訴。

北檢表示，馬英九明知購買三中的中國時報集團嚴重虧損，沒有履約實力，卻為擴展媒體影響力，將「未來應該依法還給國家」的準國家資產出售。

對此馬英九辦公室隨即回應，北檢「除了羅織還是羅織」，甚至以「博取聲譽」這類推測字眼作為犯罪動機，違背起訴應該本於事實的鐵律。發言人徐巧芯說，本案從民國95年查到103年，歷經高檢署查黑中心到特偵組，最後判定沒有賤賣黨產；北檢如今卻為了配合當局政治意圖，甘為政治打手與鷹犬。

檢方與藍營彼此重話互批

檢方表示，同案起訴的馬英九與張哲琛、汪海清（時任中央投資董事長、總經理），三人均學養豐富，深諳法律、財金、行政程序專業，卻「機關算盡，力謀脫罪」。犯後猶飾詞矯飾，相互推諉，態度不佳。

至於馬英九賤賣黨產的犯罪動機，檢方認為可能出自博取聲譽，或是避免具爭議性黨產被收歸國有，或為結交盟友，因此心存僥倖。

起訴消息傳出，國民黨中央與立院黨團分別聲援馬英九。國民黨表示，檢視過往資料，相信在處理三中案件過程中，時任主席的馬前總統皆以透明公開合法、經得起檢驗的過程來處理，呼籲各界勿受不實說法所影響。

黨團則抨擊，檢方的起訴理由宛如「穿越劇」。立委賴士葆說，檢方宣稱，所謂「未來應該還給國家的準國家資產」，完全是黨產條例的思維。但當年哪裡有黨產條例？處分黨產有何違法？可見檢方滿腦子都是民進黨的鬥爭語言。

立委王育敏說，接任台北地檢署檢察長邢泰釗上任以來，毫不遮掩地全力配合民進黨打馬，但「最近內閣改組，法務部長傳的也不是你」。

蔡政府唯一兌現的諾言？

北檢檢察長邢泰釗。 圖／聯合報系資料照片
北檢檢察長邢泰釗。 圖／聯合報系資料照片
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立委柯志恩諷刺，民進黨重新執政以來，各項政治承諾一一跳票，如今唯一真正履行的，就是「讓馬英九卸任後不斷跑法院」。

讓馬英九能夠不停跑法院，最大「功臣」當屬北檢檢察長邢泰釗。邢泰釗在馬政府時被擢升為高雄地檢署檢察長，查察賄選起績效全國第一，卻也遭藍營民代指控「辦藍不辦綠」，尤其他太太朱富美曾任前閣揆張俊雄的辦公室主任，更引發有黨派立場的質疑。

最後法務部將其明升暗降，調任金門高分檢檢察長。當時包括民間司改會、檢察官協會及基層檢察官，全都對此大反彈。

民國105年蔡政府上任後，立刻將邢泰釗升為法務部次長，兩個月後又派他出掌台北地檢署，外界咸認為是「打馬」特別安排。果然邢泰釗上任後，重新偵查馬英九公職任內多起涉弊舊案，不但多次傳訊馬英九，馬拉松問話14小時，並且立刻有特定媒體配合洩漏偵訊內容，使得馬英九憤而控告邢泰釗洩密，要求移轉管轄。

北檢偵辦馬英九的案件，除了昨天起訴的三中買賣案，還包括教唆前檢察總長黃世銘洩密，一審無罪，二審改判4個月，現正上訴中。偵辦中的還有大巨蛋圖利案、賤賣國發院土地案、富邦併購台北銀行按、侵佔國民黨產2000億元案等，堪稱「打馬司令部」。

監委也要湊一腳？

監委陳師孟立場鮮明，打馬不遺餘力。 圖／聯合報系資料照片
監委陳師孟立場鮮明，打馬不遺餘力。 圖／聯合報系資料照片
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馬政府任內的民國103年，監察院第五屆委員改選，馬英九提名的29名監委候選人，卻被當時國民黨居優勢的立院否決11人，並且不願再辦補選。直到蔡英文上任，補提名11人，全數順利通過民進黨掌控的立院同意權投票，今年初上任。

新任監委中，立場鮮明的陳師孟，上任前就聲言要徹查司法界「辦綠不辦藍的勢力」。他先針對曾經偵辦馬英九特別費案的檢察官侯寬仁，在法務部長王清峰任內遭懲處，質疑是馬英九指示王清峰報復；又以陳水扁的龍潭土地等弊案，一審被判無罪，但在馬英九壓力下，二審改採「實質權力說」而判其有罪，要對此進行調查。

其他「英系」監委雖然不像陳師孟這麼「坦蕩」，但也不乏配合打馬的跡象。這次監察委員重新登記委員會，新委員們集中搶攻以往冷門的司法獄政委員會，成功獲取局部優勢，並且當選召集人。

有監委對「友善媒體」透露，他們上任後想要重查馬英九任內如美河市等案，卻受限於「一案不兩查」的規定，如今掌握了司獄委員會，就有機會翻案。

不過事實上，是否「一案兩查」的判定，是由監院業務處負責，而非由委員會認定。但是監委若要提出釋憲聲請，在提案委員會通過後，必須先經司獄委員會審查，再送交院會討論。

司獄委員會的角色，原本是檢查提案有無明顯法制上瑕疵，但是新監委如果擴張運用這項權力，的確有可能變成「二審委員會」，藉以阻擋「馬系」監委對蔡政府的爭議政策提請釋憲。

綠營找到共同話題 藍營得以修補傷口

北檢針對三中案起訴前總統馬英九，立法院國民黨團召開記者會，痛批北檢淪為民進黨的政...
北檢針對三中案起訴前總統馬英九，立法院國民黨團召開記者會，痛批北檢淪為民進黨的政治打手，一再追殺在野黨與馬前總統，這樣的作法，只是羞辱司法獨立、自毀司法貞操。 記者杜建重／攝影
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馬英九從政壇發跡，兩大招牌就是英挺外表與清廉操守。1998年台北市長選舉以來，「小馬哥」戰無不勝，從陳水扁到蔡英文，都曾是他手下敗將。雖然馬擔任總統八年內暴露諸多缺點，使得2016年國民黨空前慘敗，至今許多藍營選民仍對他感到憤恨；但對綠營而言，馬英九仍然是從上到下的共同敵人，沒人感謝他的「再造之恩」。

因此面對蔡英文上任兩年來聲望低迷，眼看年底大選宛如「期中考」，但如政府用人、農產價格、缺電與空汙危機等問題，都讓民進黨的從政黨員與綠營支持者，很難有效辯護時，把眾人都討厭的馬英九拉出來祭旗，就成為轉移輿論焦點、凝聚支持者敵愾意志的最後法寶。就選舉腳步來說，距離投票還有四個多月就出這種招式，可能稍早了一些。

不過國民黨內人士認為，在蔡英文施政成績的對比下，原本淪為過街老鼠的馬英九，聲望明顯上升，許多黨內公職參選人也向他靠攏尋求支持；儘管有些深藍選民至今仍不諒解馬英九，但這些人更討厭民進黨，面對綠營一系列毫不遮掩的打馬動作，其實有助這些選民暫時放下對馬的不滿，團結一致「槍口對外」。

因此就選戰角度來講，民進黨鎖定馬英九猛打，國民黨起而捍衛馬英九，藍綠都是各取所需。至於這些戰術的效果，就要看縣市長大選的成敗來論定。

馬英九中影中廣

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