先是張榮味後是馬英九 韓國瑜沉思：要了解一下

2018-07-10 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北地檢署就「三中案」起訴前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清等6人，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天聽到此消息，謹慎的表示還沒有看到起訴內容，尚無法表達看法。

不過，韓國瑜臉色沈重的說，前幾天是雲林縣前縣長張榮味判刑確定，張榮味今天發監，今天前總統馬英九等人被起訴，他要先了解一下再說。