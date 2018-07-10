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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

先是張榮味後是馬英九 韓國瑜沉思：要了解一下

2018-07-10 12:13聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台北地檢署就「三中案」起訴前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清等6人，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天聽到此消息，謹慎的表示還沒有看到起訴內容，尚無法表達看法。

不過，韓國瑜臉色沈重的說，前幾天是雲林縣前縣長張榮味判刑確定，張榮味今天發監，今天前總統馬英九等人被起訴，他要先了解一下再說。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天回答有關前總統馬英九被起訴之事時，與雲林縣前縣長張...
國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天回答有關前總統馬英九被起訴之事時，與雲林縣前縣長張榮味被判刑確定聯想在一起。記者楊濡嘉／攝影
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