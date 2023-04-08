在野批：只起訴小蝦米 應追大鯨魚

高端疫苗前年遭質疑炒股，士林地檢署昨天偵結，食藥署疫苗審查專家劉滄梧涉洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依法起訴。國民黨、民眾黨立委認為，被起訴的兩人只是「小蝦米」，檢調應繼續追查背後的「大鯨魚」，不能抓小放大，民進黨立委則說，調查結果證明高端股票與民進黨無關。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，食藥署疫苗專家審查委員會成員都被起訴，當初任命委員的官員是否要負責，如果是衛福部前部長陳時中的決定，陳時中應出面道歉，委員會成員被起訴，難道決策及執行官員不用負責嗎？

國民黨立委李德維表示，高端疫苗一路走來，外界有很多質疑，被起訴的兩人只是小蝦米，背後還有大鯨魚，呼籲司法單位不要只是「辦交代」的，應循線再繼續調查。民眾黨立委張其祿也說，起訴結果有「抓小放大」的疑慮，讓人覺得疑點重重。

民進黨立委林楚茵說，過去在野黨質疑高端疫苗有民進黨內人謀不臧，現在可以看到高端股票或高端股價操作跟民進黨無關，扶植國家疫苗沒人認為是不對，對於檢調調查結果不多評論。