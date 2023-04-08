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台大醫賺15萬 買股前問命理師

聯合報／ 記者蕭雅娟蔣永佑／台北報導
台大醫院影像醫學部前主任施庭芳。圖/本報系資料照片
台大醫院影像醫學部前主任施庭芳。圖/本報系資料照片

士林地檢署偵結高端內線交易案，唯一被認定內線交易起訴的台大醫院醫師施庭芳，面對調查時坦承因聽到任職國衛院的丈夫劉滄梧提到高端疫苗通過專家審查會議，想說是好消息，請教命理老師買股價格獲認同後才下單買股。

施庭芳在接受調查時說，二○二一年七月十八日先生去開疫苗專家會議，因當天是周日開會較不尋常，晚上吃飯時她問丈夫怎麼回事，得知高端公司疫苗通過專家會議，當時想說是好消息。

當晚她用ＬＩＮＥ跟命理老師討論後，便告知券商營業員要下單，在指揮中心尚未公布前，花五二○萬分批買入廿張高端股票，後來分批賣出，共獲利十五萬餘元。偵查時她自白並繳回犯罪所得，檢方雖起訴但向法官請求減刑。

檢方不起訴名單中，高端母公司基亞公司董事長張世忠特助胡淑惠與家人可說是最大受益者，胡淑惠與家人十年前認購公司股票，在二○二一年五月十七日高端站上四一七元高價時，賣掉三百多張高端股票，獲利一億多元。但檢方認定胡非內部人，不構成內線交易。

士檢另將高端副董事長陳燦堅友人王信雄涉嫌內線交易，及股市當沖大戶廖學邦涉嫌操縱股價部分，移交台北地檢署偵辦；加上國民黨立院黨團及民眾告發前部長陳時中等衛福部官員，涉嫌疫苗採購黑箱及護航高端ＥＵＡ過關，目前還有四件與高端相關案件由北檢偵辦中。

檢方調查發現，二○二○年九月底，王信雄介紹自己馬來西亞生意夥伴ＭＧＢ與高端洽談東南亞市場合作及分銷，雙方一度簽立三百萬劑、總價一點五億美元的疫苗採購合作協議（ＭＯＵ），成為高端一大利多，王涉嫌利用合作案重大訊息曝光前，私下買股內線交易。

另外，在網路上被譽為「當沖神人」的廖學邦前年六月間，先買進一四八五張高端股票，再利用股價跌停反彈至三百元時賣出，僅僅持有五天便獲利逾一億元，涉嫌操縱高端股價。

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台大醫師買高端股票賺15萬被起訴 買股前先問命理師

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