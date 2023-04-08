抓小放大？高端內線案僅起訴2人 大股東、經理人等15人不起訴
喧騰多時的高端股票內線交易案，士林地檢署昨偵結，只以洩密及內線交易罪起訴食藥署「疫苗專家審查委員會」專家委員劉滄梧及其妻子施庭芳兩人，另有高端大股東、公司經理人等十五人獲不起訴；高端母公司基亞公司董事長張世忠因另涉基亞的非常規交易案，持續偵辦。另涉嫌內線交易的高端副董事長陳燦堅好友王信雄，涉嫌操縱股價的股市當沖大戶廖學邦則移由台北地檢署偵辦。
法界質疑 未著墨政府扶植
檢方首波結案結果引發議論，不僅在野黨批評抓小放大，法界內部也質疑，對於政府特別扶植高端的部分絲毫未著墨、起訴標準與另案移送的時間點都有值得非議之處。
高端股價從原本幾十元，在新冠疫情期間因獲政府支持，曾飆漲至四百多元，內線炒股傳聞不斷，金管會更移送九次異常交易分析報告；檢方清查認定，股價漲幅最大期間為二○二一年二月一日至五月十七日，短短幾個月從一一○元漲至四一七元。
審委洩密 妻買股獲利15萬
不過，士林地檢署調查近兩年最後只認定，國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧因擔任疫苗審查委員，在二○二一年七月十八日的專家審查會議後，返家後告知同為醫師的太太施庭芳，高端疫苗已通過取得緊急使用授權消息，被依洩密罪起訴；施庭芳在指揮中心公布重大訊息前，買進廿張高端股票後分批賣出，獲利十五萬餘元，被檢方認定構成內線交易起訴，劉滄梧涉內線交易部分獲不起訴。
衛福部長薛瑞元表示，相關委員審查前都必須簽署保密協定，已再三提醒不應洩密，對於洩密委員日後不會續聘。次長王必勝說，劉滄梧已於數月前請辭所有衛福部相關委員會工作。
台大院方表示，案件已進入司法程序，靜待司法調查，此案無關醫療公務，現階段不會調動施庭芳職務。
多數被告 稱不知利多訊息
檢方另清查高端大股東、經理人等多人，其中，長期買賣高端股票的張世忠妹婿黃子亮應訊時，堅稱並無內線消息，還說假如事前就知道，「以我的財力，我一定會買進幾千張，不會只買這麼一點點」；多數被告也都稱不知道公司利多訊息。
檢方指出，獲不起訴者均未經手或參與重大消息所涉之合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，審酌他們買賣高端股票交易模式，並無證據證明他們利用地位或職務獲悉相關重大消息，在消息未公開前買賣高端股票，因此處分不起訴。
士林地檢署指出，全案經高檢署發交偵辦，經研析櫃買中心提供的交易分析報告，而且多次主動要求櫃買中心提供詳盡交易分析報告，深入比對歷次可疑交易時段所涉及的重大消息，以及所對應的消息明確時點，並函衛福部等機關，調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，就利多、利空等重大消息明確後、公開前的股票交易情形，清查高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言