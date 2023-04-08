抓小放大？高端內線案僅起訴2人 大股東、經理人等15人不起訴

喧騰多時的高端股票內線交易案，士林地檢署昨偵結，只以洩密及內線交易罪起訴食藥署「疫苗專家審查委員會」專家委員劉滄梧及其妻子施庭芳兩人，另有高端大股東、公司經理人等十五人獲不起訴；高端母公司基亞公司董事長張世忠因另涉基亞的非常規交易案，持續偵辦。另涉嫌內線交易的高端副董事長陳燦堅好友王信雄，涉嫌操縱股價的股市當沖大戶廖學邦則移由台北地檢署偵辦。

法界質疑 未著墨政府扶植

檢方首波結案結果引發議論，不僅在野黨批評抓小放大，法界內部也質疑，對於政府特別扶植高端的部分絲毫未著墨、起訴標準與另案移送的時間點都有值得非議之處。

高端股價從原本幾十元，在新冠疫情期間因獲政府支持，曾飆漲至四百多元，內線炒股傳聞不斷，金管會更移送九次異常交易分析報告；檢方清查認定，股價漲幅最大期間為二○二一年二月一日至五月十七日，短短幾個月從一一○元漲至四一七元。

審委洩密 妻買股獲利15萬

不過，士林地檢署調查近兩年最後只認定，國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧因擔任疫苗審查委員，在二○二一年七月十八日的專家審查會議後，返家後告知同為醫師的太太施庭芳，高端疫苗已通過取得緊急使用授權消息，被依洩密罪起訴；施庭芳在指揮中心公布重大訊息前，買進廿張高端股票後分批賣出，獲利十五萬餘元，被檢方認定構成內線交易起訴，劉滄梧涉內線交易部分獲不起訴。

國衛院癌症研究所醫師劉滄梧（圖），將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳買股，兩人都被起訴。圖／翻攝自癌症研究所網頁 國衛院癌症研究所醫師劉滄梧，將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳（圖）買股，兩人都被起訴。本報資料照片

衛福部長薛瑞元表示，相關委員審查前都必須簽署保密協定，已再三提醒不應洩密，對於洩密委員日後不會續聘。次長王必勝說，劉滄梧已於數月前請辭所有衛福部相關委員會工作。

台大院方表示，案件已進入司法程序，靜待司法調查，此案無關醫療公務，現階段不會調動施庭芳職務。

多數被告 稱不知利多訊息

檢方另清查高端大股東、經理人等多人，其中，長期買賣高端股票的張世忠妹婿黃子亮應訊時，堅稱並無內線消息，還說假如事前就知道，「以我的財力，我一定會買進幾千張，不會只買這麼一點點」；多數被告也都稱不知道公司利多訊息。

檢方指出，獲不起訴者均未經手或參與重大消息所涉之合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，審酌他們買賣高端股票交易模式，並無證據證明他們利用地位或職務獲悉相關重大消息，在消息未公開前買賣高端股票，因此處分不起訴。