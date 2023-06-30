112會考國文科／內容取材多元、文本形式多樣 補教詳解試題：難度平易近人

隨著112國中會考落幕，補教名師吳桐表示：「本屆國文科可以說是為未來會考國文試題確定了基調，讓莘莘學子在準備的路上，不再無所適從，有著更明確的方向。」

本屆會考國文科承襲往年，總題數共42題，其中單題24題（25→24），題組為8組18題（17→18），相較111會考，除單題與題組題數配比有異動1題之外，總題數不變。在大考中心有意控制題數的情形下，即意味著各位同學平時在準備會考上，閱讀速度若能於70分鐘完成約9000字的閱讀，於來年的會考上應無大礙。

而本屆考題仍十足呼應新課綱精神，不僅文本取材多元，且內容更是呼應19項議題。誠如第19題，敘述布農族社會的祭儀活動，呼應了原住民教育議題，而題組第34、35題，則呼應科技教育議題，點出了在網路蓬勃發展下，人們在使用網路服務時，是否也同時在無形間失去了隱私。

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第7題，呼應環境議題，提醒人們在追求永續發展的過程中，美感教育亦是相當重要的一環，不宜偏廢。

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第17題，即以圖表方式呈現女性權益及公民參與，凸顯了女性在社會上相對弱勢的處境，屬性別平等教育的議題。

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第24題，以治水為例，申明杜偉長、眾水工及老水工間的利害關係，可知老水工為了自身利益而不惜犧牲國家長期利益，屬品格教育議題。

然而，無論試題取材如何豐富，形式如何多元，吳桐老師表示：「會考測驗目標仍是以閱讀能力為首。」因此，學子平時在準備上，大量閱讀，解析文本，剖析句、段、篇、章等文意，仍是不可或缺的，若能養成閱讀不同文類的習慣，其實國文科要考取精熟以上，平心而論，實非難事。