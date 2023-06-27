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會考5A人數大增 補教業：竹中竹女分數提高

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

國中會考出爐，考生正準備選填志願，28日前要選填完畢，這次竹竹苗的5A人數大幅增加，推估約有2138人，被視為前6志願高中招生人數約2152人，競爭相當激烈。新竹補教業推估，今年考題整體適中偏易，預測竹中與竹女成績至少要5A2+以上，比去年稍高；且因人口成長，未來競爭很可能會更激烈。

竹竹苗區今年參與會考人數共15734人，其中5A累積人數約2138人，竹市5A成績以上學生有1006人，占報考人數近2成，竹縣5A精熟以上程度813人，較去年增加53人，苗栗5A人數與去年相比更大幅提高超過20％，都刷新最佳紀錄。

新竹縣補教協會理事長蔡士松表示，以這次會考來看，以往5A可考上竹中、竹女，推估這次至少要2個「+」以上才有機會；由於竹縣越來越競爭，竹北正討論希望有在地高中，日前傳出希望爭取台大附中、台科大附中來設校。

今年對於如何選填志願，許多家長很傷腦筋，有的認為就近入學，有些竹縣、苗栗家長可能想就近入學，因此前6志願可能出現部分變動。

新竹縣議員吳旭智指出，這次全台5A人數都提高，竹竹苗也很明顯增長，家長也在討論，希望竹中、竹女等學校增加名額等，日前發起建請現有高中職增班、積極推動新設高中職、重視竹竹苗就學環境的完整配套三大訴求連署，3天已經累積快5千份，希望建請教育部考量竹竹苗人口的發展，依照人口密度調整高中職的資源。

112會考

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