112會考社會科／考題詳解！情境時事圖表不缺席 未來準備方向報你知

112年國中會考已經結束，這次會考試題整體的難易度適中，並延續111年會考趨勢，圖表題一樣幾乎過半，題目敘述仍偏長，且多為情境或時事題，相當考驗考生的耐心、閱讀能力以及靈活運用的能力，但只要讀懂題目，並掌握社會科的基礎概念，要獲得不錯的成績並非難事。現在，就跟著彤妤老師一起剖析112年社會會考試題，掌握未來趨勢吧！

1.以情境時事出題

彤妤老師認為本次會考中有許多題目都是以情境描述的方式，來測驗考生對基礎概念的掌握程度。例如：第2題以幸福巴士營運圖測驗學生能否掌握圖表主題、第9題以新冠肺炎時事來測驗人權議題、第19題以霞喀羅步道路線圖來測驗日治時期的原住民政策、第35題以飢餓行銷測驗消費者選擇與廠商競爭，題組題則以空手道歷史測驗明清時代的朝貢貿易等。因此，彤妤老師建議同學在日常生活中可多接觸各種不同的活動，這樣在遇到類似考題的時候才不會因為陌生而增加答題的難度。

2.讀圖能力不可缺

彤妤老師認為地理、歷史科較有鑑別度的題目，多與圖表相關，例如：第15題須仔細判讀選項國家與圖中CPTPP會員國的出口關係、第25題須知道如何判讀柱狀圖、第27題須能看懂地圖並了解西班牙的地形與氣候特色等。因此，讀懂圖表是未來考試中不可或缺的能力，彤妤老師建議同學在閱讀課本時，文字旁的地圖以及各式圖表都不能漏掉唷。

3.跨科題比例增加

值得一提的是，跨科考題的比例有提高的趨勢，例如：第14題以唐詩入題考地理觀念、第21題印尼遷首都的議題結合了地理、歷史、公民三科的知識點。因此，彤妤老師建議同學在學習時，若遇到類似的主題時，可另外筆記起來並統整比較，有助於掌握類似的跨科考題。

4.掌握關鍵知識點

在112年國中會考考前預測中，彤妤老師提到要注意的經緯線判讀、全球氣候類型（溫帶地中海型氣候）、全球重要運河、伊斯蘭教分布、兩次世界大戰、人權時事等，這次都有出現在考題中。而公民科必考的五院、法律也沒缺席，並在題目設計上提高靈活度，在同一題中就測驗了多個冊次的公民知識點。因此，彤妤老師建議平時就應該做好基本功，或可從歷屆試題中掌握各科的基礎知識點。

5.不死背≠不背

從111年與112年的會考試題可以發現，會考趨勢愈來愈著重學生的推演判斷。但不死背≠不背，彤妤老師在教學現場遇到許多學生認為時間年代不重要就不背，而導致失分，例如：第7、38題都跟年代有關，若是熟記時序與年代的考生，只要掌握關鍵字，馬上就可選出正確答案，相較於沒背的考生就多出許多答題與檢查的時間。彤妤老師建議未來考生在準備會考時，千萬要規畫一些時間來熟讀重要歷史事件的年代與時序發展唷。

目前國中會考社會科的整體難易度並不特別難，彤妤老師認為只要考生們能掌握基本觀念，並加強閱讀與讀圖能力，要獲取高分絕非難事唷！