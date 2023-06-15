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會考失常他崩潰「5A變3A」 過來人勉勵態度是關鍵：一路考進台大博

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
圖為國中會考示意圖。報系資料照
圖為國中會考示意圖。報系資料照

國中教育會考成績出爐，有些人穩定發揮，但是有些人卻跌破大家眼鏡，不盡理想。一名網友表示自己的孩子考試失常，分數落差很大，在不知道該如何是好的時候，還好有社群意見讓他們豁然開朗。網友也紛紛表示不要太在意，並提出很多建議，讓原PO受益良多。

日前有網友在臉書社團《十二年國教入學制度(高雄學區）》發文表示，自己的孩子平常模擬考都是穩定5A，但是會考卻失常考出了國B+、英A+、數A++、自A、社會B++的成積，孩子相當崩潰，母子二人也不知所措。貼文曝光後，眾多網友也紛紛安慰並提出自己的看法。

不少網友表示會考只是一個過程，目標要放在學測，「不要把會考成績看的太重，高中及大學的學習態度才是重點。」、「考這樣也不錯了，調整好心情，人生不是什麼都要第一志願，適合自己的學校才重要。目標在3年後。繼續努力才對」、「坦白說，高中老師給學生的並不多。很大部分要靠學生自己及補習班的努力。加油吧！這只是一個過程。」

也有許多網友分享自己孩子的經驗，「我們家孩子三年前也是相同狀況，今年上了自己喜愛的頂大校系，達成自己目標。」、「我侄子住小港，成績連小港高中也進不了，後來跑到鼓山高中讀，在高中時數學與自然突飛猛進，大學進屏大，甄試進屏大研究所，再甄試進台大博士班，所以自己讀書的態度很重要。」

112會考

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