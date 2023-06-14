「高分低就」拚繁星好嗎？ 高中校長指出看孩子特質決定

有人為了拚繁星，捨明星高中、念社區高中；或是不選人數多的大校、念人數少的小校，拚全校排名；甚至有人因此念社會組、不念自然組，想方設法維持校排好成績。

Q：如果孩子高分低就、念社區高中，考大學時拚繁星，是不是更好？

「繁星（推薦入學）」實施多年，原本是希望平衡城鄉之間的資源差距，讓偏鄉的學生也有機會進入頂尖大學。「繁星計畫」是由各高中向大學校系推薦學生，校排百分比愈前面的人可以先選擇自己想要的大學和學群。

繁星的比序分為兩階段，第一輪比序比的是「在校學業成績全校排名百分比」。每一所高中的校內排名「等值」，偏鄉高中的校排1%也等於各地第一志願的校排1%。於是，繁星被許多人視為一種升學的策略。

有人為了拚繁星，捨明星高中、念社區高中；或是不選人數多的大校、念人數少的小校，拚全校排名；甚至有人因此念社會組、不念自然組（因為自然組的考試較難、成績平均比社會組低），想方設法維持校排前幾％的成績。

中正高中校長江惠真認為，高中教育很重要的精神是讓孩子適性揚才，培養、發揮他的「優勢能力」，成就每一個孩子。她觀察，一開始就想著「拚繁星」的想法，無非就是希望進入頂大，至於念什麼科系都沒有關係。「如此，無異於把最終的目標直接拿到最前面，一點都不在乎生涯發展和所謂的適性揚才。」

所謂「高分低就」、「棄某校，選某校」，在板橋高中校長賴春錦看來，都過於負面和謀略。她認為，「升高中、選填志願，最終還是應該回歸到，孩子是否真心想念這所學校，不需要特別去設想哪一種升學管道才最『有利』。」

拚「繁星」的變數太多，有風險

繁星第一輪比的是「在校成績全校排名百分比」，第二輪比的是「學測成績」。換句話說，即使你的校排很前面，但如果你的學測成績考不好，想要透過繁星、錄取頂大，也不容易。

賴春錦指出，社區高中的同儕競爭相對比較弱，想要學測考出好成績，很考驗孩子的自制力以及學習動機，他可能需要更主動積極、向老師學得更深更難，維持競爭力。「這就是風險，而且是很大的風險。」

在她來看，高中三年的變數太多了，包括：孩子的定性、學習動機、學習態度、同儕的影響等等。而且，國中和高中的成績並不一定相符，就算你是最高分考進去的不見得就是最高分畢業的。

如果孩子屬於自制力強、不易受外界干擾，能夠持續認真學習的話，社區高中當然可以是選項。

但每個孩子個性都不一樣。有些孩子是「遇強則強」，適合同儕強、高度競爭的環境，念明星高中更容易激發出更好的表現。

而且，「有些孩子透過繁星上頂大，但其實以他的學測成績，個人申請也可以上頂大，」賴春錦說。

Q：孩子成績可填明星高中，明星高中V.S社區高中特色班，哪個比較好？

近幾年許多高中辦學辦出鮮明的特色，例如：雙語實驗班、雙聯學制、AI實驗班等特色課程或班級。

賴春錦認為，雙語實驗、雙聯學制等特色班很適合語文能力優異的孩子。若是明顯偏科，數理弱、語文表現好的人，就很適合念特色班。

賴春錦強調，過去的學習很重視分數和排名，如今觀念已漸漸轉變為找到自己的優勢，「未來你一定是拿自己的優勢去和別人競爭，而不是弱點。」而且，「優勢能力更突出，可以帶動弱項科目，帶來正向循環。」

以中正高中來說，近年開辦台美雙聯學制、台英預科課程、人工智慧（AI）課程以及IB國際文憑實驗專班，成功打造出國際化、科技化的特色。江惠真直指，的確有不少學生是受這些特色吸引、選擇就讀中正高中。

「這些特色課程的學生，不需要5科都一樣好，可以發揮單科（英文或數學）強的優勢，如果再有1科（國社自等）很不錯，如此，無論是申請國外或國內大學，都有不錯的選擇機會。」

中正高中的「台美雙聯學制」一班25人，「台英預科課程」一班35人。學生報名後必須通過校內甄選，平均錄取率約五成，意謂著無法每個人都如願參加特色課程。

江惠真強調，即使學生未錄取國際特色課程，但學校有足夠多的資源，所開設的多元選修課程也會融入國際議題，滿足學生的學習需求。

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文章授權轉載自《未來Family》