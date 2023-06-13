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會考22.8住板橋！明倫、中正、中和等六間怎麼選 網友這樣說

聯合新聞網／ 綜合報導
會考成績上周五（9日）放榜，考生也進入選志願環節。圖／本報資料照片
會考成績上周五（9日）放榜，考生也進入選志願環節。圖／本報資料照片

會考成績上周五（9日）公布成績，考生也進入選志願環節，有住在板橋的網友詢問，自己分數是22.8，在明倫、中正、中和、華江、新莊、華僑等六間學校該怎麼選擇，另外也好奇是否有機會優免進海山，引發網友討論。

原PO在臉書社團《高中學習討論群》發文並附上成績單，「想問一下22.8，家住板橋區有沒有推薦哪所，目前考慮的是明倫、中正、中和、華江、新莊、華僑，主要想問校風和社團，希望不會收手機，然後社團多、能接受染髮的，可以的話最好還能和別校多多接觸」，該名網友也補充自己優勢偏向文科，英文差一題A，不知道優免有沒有機會上海山。

原PO表示，英文差一題就可以A，優勢偏向文科。圖擷自《高中學習討論群》
原PO表示，英文差一題就可以A，優勢偏向文科。圖擷自《高中學習討論群》

網友們紛紛表示，「聽學長說中正高中比很多前三志願更自由，校風不錯」、「中和據我所知高一會收手機，我自己會覺得交通不要太困難就可以排進去了」、「陽明校風也很自由，可以考慮，但離板橋有點遠」、「華僑是真的可以跟僑生一起上課，但交通旁邊只有火車，捷運都要轉公車進來」。也有網友說，明倫和中正校風都很自由，社團也很多元化，但成績要23.6以上才有機會，建議原PO當做夢幻志願來填，可以考慮離板橋比較近的新莊高中。

還有網友表示，「我覺得社區高中普遍讀書風氣都差不多，但進入高中後會有很多社團活動，有可能課業會顧不到，高中最重要就是自律，比較建議分數落在哪裡就選什麼高中，如果真的太遠就選離家近的，最重要也要看孩子想念哪所高中」。

另外針對優免問題，留言也指出，「優免應該是沒有海山」、「海山優免要24.5以上才有機會」。

112會考

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