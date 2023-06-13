補習班、家長都在推…他分析「繁星」需有3特質 ：你真的適合嗎？

會考成績上周五（9日）公布成績，關於孩子未來升大學的升學管道，除了考招還有繁星計畫可以參考。不過近日有網友分析自己的見解，認為學校、補習班、家長都在推繁星，但前提是必須先確定自己「吃得到」才可以。

原PO在臉書社團《高中學習討論群》表示，如果不考慮成功率的話，「鼓勵國中畢業生走繁星」跟「鼓勵小學生盡全力練習奧運項目」意思其實差不多，每一屆都有人可以拿金牌，「那麼什麼樣的學生適合繁星呢？」他表示有三大重點，第一點就是「在校成績」，繁星推薦名額有限制，一名學生只能被學校推薦至一校一學群，而一所學校最多只能對同一所大學同一學群推薦兩名學生，所以必須打敗自己的對手，「但恕我直言，你怎麼知道你一定夠強？」

至於第二點及第三點，則是「對自己的興趣與能力夠了解」、「對希望就讀的科系比較確定」，因為兩項都是對生涯規劃比較有方向了，「換句話說，這種人比較不會大學讀一讀跑去夜市賣臭豆腐」。

原PO續指，繁星推薦的流程簡單，不須南北奔波地往來於各校之間參加面試，也不必準備繁瑣的備審資料，但是分科的流程也很簡單，也就只是讀書。繁星推薦只比較同學在校學業成績與學測成績，除了醫學、牙醫系外，沒有第二階段面試，也不比較其他在學活動記錄，因此，最適合在校學業功課夠好的同學，「分科能考得好的人，是不是好像也差不多是這樣？所以說其實也不需要刻意去繁星，因為你準備分科的話，要做的事情其實差不了太多」。

原PO表示，對於即將上高中的孩子來說，也不是說「一定要去讀一個錄取分數極高，高到只比你的實際分數低那麼一點點的學校」，就算透過繁星填了也不要認為一定吃香，因為要長期保持優秀其實不容易，且很可能會發現不是只有自己會這樣填，「如果你需要『如此努力』的研究升學管道，才『好不容易』的利用管道優勢，而鑽進一個你認為夠好的校系，那恕我直言，你真的認為你配嗎？」

對此，網友們紛紛表示，「如果降維比賽了都沒信心，那哪來的自信打一場公平賽局」、「去爛高中繁星就簡單多了，假設你3A2B但你跑去5C的學校念，那繁星1～2%就不是太大的問題，再來只要你有達標，台清交也不是問題，但前提是在5C的學校你要讀得下書」、「認真說夠強的人會不知道自己實力如何嗎，不就是有把握拚前幾趴才會去繁星」、「制度問題，都是個人選擇，沒有什麼配不配」。