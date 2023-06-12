棄北一女拚社區高中繁星更好？ 網搖頭勸：前三志願2原因有優勢

會考成績上週五（9日）放榜，許多家長在跟孩子討論志願時，除了考量到落點分數以外，也會考慮未來升大學的學習狀況。日前有位學生家長猶豫，她該讓女兒去讀北一女，還是去社區高中拚繁星上大學？對此，網友認為北一女跟社區高中的「讀書風氣、人脈」有差。

一名網友在臉書社團「高中學習討論群」發文表示，她女兒會考可以上北一女，應該要讓女兒就讀第一志願，還是去社區高中拚繁星，達到全校1%的成績，順利推上好大學呢？她接著發問「社區高中會容易受到異性影響，導致沒辦法專心讀書嗎？」

對此，有網友力推「去北一女」，直言「北一女比較好吧，人脈也比較廣，繁星的話要確定女兒3年都能那麼努力，也要確定沒有人跟她差不多實力」、「強烈建議去北一女，整體的學習風氣差很多」、「當然是北一女，前三志願能達到一定要念，同儕相處和學校風氣不同」、「繁星沒有想像中的簡單」、「當然是去北一女，同學素質會差很多」、「去北一女妳周圍的同學都是跟妳差不多程度的學生，讀書風氣提昇不少，可以有同樣目標的同學一起努力。但拼繁星，妳周圍的同學程度沒那麼高，妳確定妳的讀書態度不會受同學影響因而努力的很辛苦嗎？同儕之間的影響也是很重要的」。

也有網友認為「可去社區高中拼繁星」，指出「一般來說如果分數沒有太高，我都不建議去社區高中，但妳的成績我建議去社區高中，因為繁星很容易達到1%」、「推薦去社區高中當1%」、「讀社區高中優點也挺多的，主要看個人努力，能拼到繁星1%的人，不可能連國立大學都上不了」。

不過也有人指出，「這個其實不用問大家，問孩子的意願就可以」、「高中學習態度，才是決定大學能上哪裡的關鍵」、「有能力，去唸哪個學校甚至談戀愛都會上理想大學」。