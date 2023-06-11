會考作文重素養 師籲顧及弱勢

國中教育會考前天公布成績單，全國卻僅有九七一人拿下寫作測驗滿分六級分，占比百分之零點五創十年新低，三級以下的學生更超過百分之廿五，引發關注。國文教師對此意見不一，有人認為出題方式符應新課綱素養，也有人覺得今年寫作造成師生挫敗，對國教打擊很大。

近年來心測中心在會考寫作測驗上不斷變革，回顧歷年會考寫作考題，一○八年「青銀共居」嚇傻許多師生，僅一千餘人拿下六級分，一○六年則是使用樹狀圖、隔年使用流程圖，是會考首次使用圖表命題，一一○年則是要考生在「未成功的物品展覽會」中放入自己的一項展品。

南投爽文國中國文教師王政忠表示，會考是基本學力的門檻評量，不是菁英測驗，考題應顧及中低程度或所處社區、文化較弱勢的孩子。

王政忠說，這次寫作拿分在三級以下的學生，幾乎大量落在沒有Ａ的族群身上，占比超高。除了素養與創新外，中小學國教的公平與正義，是否需要更周全與友善的思考？

台北市中正高中國文教師張青松則表示，這次出題符合十二年國教課綱「跨領域」、「生活情境化」、非連續性文本、圖文對讀等素養，是值得讚賞的考題。