會考英聽 待加強占比愈來愈高

配合二○三○雙語政策，教育部近來編列預算，擴大補助各地中小學引進外師，但英語聽力成績卻不見起色。根據今年國中教育會考成績，英聽試題取得待加強的學生占比高達百分之卅二點三三，創一○八年來新高。教學現場評估，應是近年英聽難度增且小學打底不足，致近年待加強占比難改善。

會考英文試題分為閱讀和聽力，據心測中心數據，今年有百分之四十八考生已能在閱讀取得基礎等級，待加強僅百分之廿三；但反觀英聽測驗，待加強學生占比高達百分之卅二點三三，相較去年會考英聽待加強考生占比為百分之卅一，一一○年百分之廿九，一○八年百分之廿八，待加強學生占比愈來愈高。

新莊國中教師曾麗娜表示，新課綱下英聽難度提升，語速較快、內容更生活化，現在英聽可見聲東擊西、諷刺、弦外之音等考法，生活化考驗靈活性，但對學習者而言，相當於困難的代名詞。

曾麗娜舉例，如今年英聽南瓜派一題，考生實則要從池塘裡的鴨子吃光所有派，推知先生手藝差。都會區學生外語文化刺激較多，能接觸英文歌曲、影集補充語感，但對偏鄉生而言很苦惱。

然而近年配合雙語政策，教育部編列補助各地中小學引進外師，不過現場教師指出，通常外師會搭配本國籍老師協助，但很多學生仍仰賴本國教師英翻中，願意「用力聽」者很少。

一名國中教師也提到，有些中學生小時錯過發音學習，到了國中階段基本單字都讀不懂，更遑論口說或嘗試去聽。

淡水國中教師陸韻萍也談到，正規英文教學從小三開始，但不少家庭或學校跑在前頭，「有沒有學過兒童美語就有差。」未學過者，可能高年級就開始有跟不上、放棄的念頭；至國中七、八年級，拒絕學習的學生則近三成。

而起跑點先摔跤，要靠補救教學。但陸韻萍說，現行國中一周僅三節英文課，補救教學多使用第八節，但學生不一定想上，時間不太夠。相較於很多成績優異學生靠課外資源補強，上課或補救教學時數頂多讓有些許狀況的學生能跟上，想搶救真正需幫忙的學生仍很難。