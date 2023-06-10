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寫作4609人抱蛋 數非選解題詳盡有分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

今年寫作測驗不必訂題目，要求考生閱讀影劇統計圖，寫出自身理解跟經驗談，發揮空間大。但經統計，全國十九點五萬考生中，僅九七一人拿下六級分、占比○點五％，較去年大減一千人，創下十年人數最少紀錄，更有四六○九人抱蛋，較去年增加約五百人。

弘光科大副教授楊棠秋指出，今年可從取材上看出學生的觀影經驗豐富，成為寫作素材的影視作品包括阿凡達、玩命關頭等，甚至熱門韓劇、鄉土劇，或最近討論度高的「人選之人」都是學生的觀影經驗。

不過楊棠秋也分析，學生缺乏確立寫作意識、擬定主軸進而循序漸進鋪陳的能力，導致今年六級分人數和占比均較低。拿○級分的學生最常見的狀況是沒有寫作意願，「不想寫、亂扯」題目素材未使用，或乾脆在試卷上做圖。

由於今年寫作測驗採取「不必訂題目」，台師大心測中心副主任曾芬蘭說，心測中心寫作題庫約有五大類題型，這是廿年來首度採用不訂題目且以圖表引導寫作的方式，希望每一類題型均有機會於未來的考試中呈現。

至於數學科非選題，台師大數學系教授謝豐瑞表示，心測中心十分強調學生於非選題的解題過程，若考生答題時解題策略與過程不完整或不恰當，無論答案正確與否，皆未給予三級分；反之，即便因小疏失致答案不精確，但若能明確表達解題策略、過程完整，也有機會獲得三級分。

綜觀今年作答狀況，謝豐瑞指出，如何用數學「把話說清楚」闡明思考推理，是未來教學現場有待努力之處。

112會考

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