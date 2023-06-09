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8點開放可查！國中112會考成績今公布 網址看這

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考今公布成績。會考生示意圖。記者黃義書／攝影
國中教育會考今公布成績。會考生示意圖。記者黃義書／攝影

國中會考成績將於今（9）上午8時公告並開放查詢，並在6月21日公布個人序位區間，並依各考區日程不同，自6月21日起至6月下旬開放選填志願，並在7月11日放榜。

學生可在國中教育會考網站查詢自己成績，若要申請複查成績及結果通知，或補發成績通知單，申請時間從後天（11）到下週一（12）的上午9時到16時，逾期不受理。

會考主責單位台師大心測中心日前公布答對題數參照表，國文錯2題、社會錯3題、自然錯2題可拿下A++。數學包含非選題，總分100分，加權後91.60分以上者可得A++；英文包含聽力與閱讀，總分100分，加權後98.14分以上可拿A++。

112會考

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