國中會考拚A++ 搶名校看寫作

台師大心測中心昨公布國中會考各科等級加標示與答對題數對照表，今年國文錯二題、社會錯三題、自然錯二題可拿A++。明星高中表示，預估各校免試門檻與去年落差不大，前幾志願學校以寫作測驗成績分勝負，但也有學校提醒，在個人序位區間公告前，落點僅是臆測，受少子化、交通因素影響，各地社區高中分數恐不如從前。

國中會考成績分為精熟A、基礎B及待加強C，精熟和基礎等級另包含「++」 和「+」兩等第。會考國文科A++門檻為四十題，考生最多只能錯二題；社會科A++門檻五十一題，自然科四十八題。

英語科若要達精熟門檻，加權需達九十點七○分，A++至少需九十八點一四分，較去年高；數學科成績若要達精熟，加權後需達七十六點二○分，A++需達九十一點六○分，較去年降。

台北市華興中學校長曾騰瀧先前表示，預估高分群學生會比往年多，建中最低錄取分數卅四點六分、北一女卅三點八分，師大附中卅三點六分，成功高中約卅一點八分，松山高中約落在卅點八分、中山女中卅點六分。

台中一中教務主任吳曉暢也說，今年各校免試最低錄取門檻預估與去年相當，中一中免試最低錄取門檻應在九十二點，作文五級分，要五A有四＋；台中女中則預估，女中免試最低錄取分數應在九十二點，作文五級分，要五A有三至四個＋。

台南補教名師張簡永祥及部分國中校長分析，預測台南一中、台南女中兩校的落點應和去年一樣，分別是廿八點八分、廿六點八分。

國中會考成績將於本周五開放查詢，六月廿一日公布個人序位區間。康橋國際學校副校長卓意翔提醒，實際落點位置仍要等序位區間公告後才會更明確。