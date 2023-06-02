國中會考 竹竹苗採三級制掀議

國中會考甫落幕，新竹地區不少家長主張竹竹苗考區成績計算應從三級制改為積分制，截至昨日已有4千多人連署，民代也表態力挺，甚至揚言若三縣市政府未達共識，要求新竹市會考採獨招。

不過，三縣市政府與苗栗地區家長認為改制變動太大，弱勢加分也會消失，對偏鄉學生教育優先權不利；對此，新竹縣府預計成立專案小組，與竹市、苗栗共同討論，尋求共識。

新竹市議員鄭美娟舉例，基北區會考計分採積分制（等級加標示），若某王同學拿5A也就是25分，李同學4A++1B++為32分，但竹竹苗區是三級制（先比等級再比標示），即王同學5A可拿到30分，反觀李同學4A++1B++僅28分，一科落後排名就輸給5A。

「若沒拿到5A就無法到理想學校。」鄭美娟說，因採計三級制，原本實力堅強的學生因某一科失常、多錯一題，就與理想學校失之交臂。議員曾資程也呼籲竹市府盡快其他二縣市討論，改為積分制，如果未達成共識，建議竹市採積分制獨召方向進行

今年竹苗區會考報名人數有1萬5734人，協助推動連署的新竹縣議員吳旭智表示，已有4千多人連署，原針對新竹縣發送，但苗栗也有近500人連署，接下來連署會增加「不同意」選項，了解各地家長看法。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，專案小組預計7月開家長說明會、8月提案竹竹苗入推會，與竹市、苗栗一同討論；竹市府教育處長童鳳嬌也說，需要大數據考量，竹竹苗考區廣大，新竹市獨招牽涉複雜。

新竹縣各級學校家長協會理事長葉信輝說，若要改變，影響層面會很廣，更考量到偏鄉學子的發展機會，支持縣府專案小組審慎評估。

苗栗縣家長協會理事長、全國家長會長聯盟理事長黃正銘認為，如果竹竹苗區要改為積分制，變動太大，弱勢加分也會不見，對偏鄉學生的教育優先權也不利。

黃正銘也說，全國15個會考分區，僅3個分區採積分制，自己孩子當年會考也因目前的制度吃虧，但在縣內高中就讀，反而有更好表現空間，準備申請美國的大學就讀，建議家長不要只在意孩子一個階段升學情況，要著眼孩子整體的未來發展。